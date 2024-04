Albares ve una "campaña de acoso" contra Begoña Gómez, a la que considera "intachable", y pide dejar fuera a familiares

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, considera que la denuncia contra Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias, que está siendo investigada en un juzgado de Madrid, forma parte de una "campaña de acoso" contra la esposa del presidente del Gobierno, a la que considera "intachable", y ha pedido dejar fuera del debate partidista a los familiares de los representantes políticos. En los pasillos del Congreso, Albares ha señalado que esa denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez supone traspasar "absolutamente una línea roja": "Intentar manchar a alguien que es completamente intachable no es política --ha indicado--. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos". Y ha señalado también al medio de comunicación que ha adelantado la noticia de la investigación judicial, 'El Confidencial', subrayando que "conoce asuntos judiciales mucho antes que los interesados", lo cual le parece "sorprendente". Según ha comentado, ese estilo le produce "una absoluta indignación", pues cree que los familiares " deberían de quedar fuera del juego político". "Y quien lo haga no entiende lo que es la política, sino que viene a enfangar a personas totalmente honorables que no tienen nada que ver con esto", sostiene.