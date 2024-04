Zapatero sobre si ha hablado mucho últimamente con Puigdemont: "Es una pregunta incómoda"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado este martes que se ha implicado en negociaciones del PSOE con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque ha evitado concretar si ha hablado con él mucho últimamente: "Es una pregunta incómoda". En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha dicho que, siempre que el PSOE le ha pedido "ayudar en alguna cuestión", lo ha hecho, y que la mejor forma de poder ayudar es ser discreto. "Yo deseo una aplicación efectiva, rápida y acertada de la ley de amnistía. Quiero ver a todas las personas que como consecuencia del conflicto estuvieron procesadas y al president Puigdemont con plena capacidad en el ejercicio de sus derechos políticos", ha añadido. No tiene ninguna duda de que "en pocos años, los que tienen reticencias" reconocerán el acierto de la amnistía y se reconocerá la valentía --ha dicho-- del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Para la historia de Cataluña y para la relación de Cataluña con el conjunto del Estado, hubiera sido tremendamente negativo el ver al president Puigdemont en prisión", ha afirmado. "INTENTAR ENTENDER" Zapatero ha asegurado que "mucha gente no entiende lo que significa la diferencia, la identidad, la historia, la lengua de Cataluña". "Lo más importante en la vida siempre es escuchar a quien no piensa como tú, intentar entender. Cuando estás en esa disposición psicológica, ya hay una posibilidad de acuerdo", ha sostenido el expresidente. Asimismo, ha asegurado que una de las cosas de las que se arrepiente de no haber hecho en su presidencia del Gobierno es de "que se hubieran podido hablar todas las lenguas en el Congreso".