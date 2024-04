Zapatero afirma que las elecciones vascas suponen "la reválida" de un gobierno de PNV y PSE-EE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que el resultado de las elecciones vascas del domingo suponen "la reválida de un modelo de gobierno" del PNV con el PSE-EE y cree que el electorado ha reforzado a los socialistas. Así se ha expresado este lunes en una presentación de su libro-entrevista 'Crónica de la España que dialoga' junto al periodista Màrius Carol en el Cercle d'Economia en Barcelona. "Es significativo. Creo que el entendimiento y la transversalidad en sociedades muy plurales y diversas es un modelo a tener en cuenta", ha dicho. EL RESULTADO DEL PSE, "BUEN APERITIVO" PARA EL PSC Ha destacado que el PSOE está muy contento tras las elecciones vascas y que está "de otra manera de la que estaba hace tres días". "Digámoslo todo: es un buen aperitivo para las elecciones aquí en Cataluña", ha añadido. EH BILDU Preguntado por que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, no definió a ETA como grupo terrorista, Zapatero ha destacado que "tuvo que pedir perdón" porque le supuso un problema. El exlíder del PSOE también ha dicho que le gustaría que Bildu diera "algún paso más" en este sentido. "Se ha dado un avance extraordinario, y yo no tengo ningún reproche a la democracia española", ha dicho Zapatero, que ha afirmado que las mejores democracias son las que avanzan en reconocer las minorías e integrar nuevamente a las que querían derrumbarla. "Tenemos un horizonte muy positivo. Sí, y espero que den más pasos, se lo digo a ellos así directamente", ha añadido el expresidente, que ha instado textualmente a respetar lo que expresan las urnas y no hablar en nombre de los que votan.