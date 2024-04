Vox Valencia dice que Franco fue tan "personaje histórico" como Stalin o Azaña y que Vox rechaza "todas las dictaduras"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha afirmado este martes que el dictador Francisco Franco fue tan "personaje histórico" como "Stalin, Azaña, Carlos III y Julio César" y que para su partido "todas las dictaduras son rechazables" porque son "demócratas". Además, ha criticado que "dos días apenas después de ganar las elecciones" en Euskadi "los amigos de los etarras", en alusión a EH Bildu, "el tema, después de 49 años de su muerte, sea Franco una y otra vez". Así ha valorado, a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts, las afirmación que lanzó en una entrevista la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Vox), de que Franco fue "un personaje histórico" y que, como ella nació en 1977, no puede "decir más". Posteriormente, el 'president' de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, manifestó que para él el franquismo fue una dictadura y no tiene "ningún problema" en decirlo. Cuestionado por la posición de su partido al respecto, el síndic de Vox ha sostenido que "las dos afirmaciones no se contradicen" y que "si vamos a la RAE queda muy claro" qué es un personaje histórico. "En todo caso, no tenemos ningún problema en responder. Somos demócratas y la democracia es el único sistema que defendemos", ha asegurado, insistiendo en que "todas las dictaduras, absolutamente todas, son rechazables" para Vox. Interrogado de nuevo por si consideran que el franquismo fue una dictadura, el síndic de Vox ha evitado concretarlo y se ha limitado a decir que "con Franco no había libertad de partidos" y, por tanto, ve contestada la pregunta.