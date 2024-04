Tudanca (PSOE) defiende que "hay otra CyL que resiste" y que se impondrá "a los que quieren enfrentarnos y vaciarnos"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha destacado este martes en Villalar de los Comuneros que el pueblo de Castilla y León "ha demostrado estar a la altura" acudiendo a la Campa tras "dos años del peor gobierno de la democracia". Tudanca ha encabezado este martes, junto a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la comitiva del PSOE que ha realizado la ofrenda floral al monolito de los Comuneros en el día de Castilla y León, de la que también han formado parte el secretario general de Juventudes Socialistas Castilla y León, Fran Diaz, y el primer presidente de la Junta, el socialista Demetrio Madrid. Tudanca ha recalcado ante el monolito que en esta jornada festiva y reivindicativa se puede ver que "hay otra CyL que resiste y acabará imponiéndose a aquellos que quieren enfrentarnos, dividirnos y sobre todo vaciarnos", por lo que ha mostrado su orgullo por el pueblo de Castilla y León. De ello ha acusado a "la derecha y la extrema derecha", a quienes ha acusado de querer "negarle al pueblo lo que es suyo", ante lo que interpreta como una "ruptura del consenso estatutario", que se había logrado en las últimas décadas, por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco al que ha acusó de "utilizar los símbolos de la Comunidad para enfrentarnos". También ha acusado al presidente del Gobierno autonómico de acudir a la fiesta de la Comunidad "de forma clandestina a las 8 de la mañana" --a continuación Fernández Mañueco ha partido hacia Alcalá de Henares para participar en el acto de entrega del Premio Cervantes al leonés Luis Mateo Díez-- porque, ha interpretado, "no tiene valor de dar la cara ante su pueblo". En esta línea, ha aseverado que Mañueco ha tratado también de "contraprogramar la fiesta que el pueblo celebra en Villalar", con lo que apunta que vuelve a los tiempos de José María Aznar como presidente de la Junta y Miguel Ángel Rodríguez como asesor. "Mañueco está empeñado en enfrentar, en dividir y en hacer de esta tierra rehén de la extrema derecha en todos los sentidos , también en lo que se refiere a nuestras fiestas y a nuestros símbolos", ha lamentado el líder socialista, para quien el presidente de la Junta ha vuelto a "la vieja teoría del PP porque está convencido de que enfrentándonos, la gente se olvida de que es responsable de que esta tierra no tenga futuro, que los jóvenes se tenga que marchar , de que el talento huya". Ante ello, Tudanca se ha mostrado orgulloso de que el Día de Castilla y León es hoy "la fiesta del encuentro, de la reivindicación, de la memoria pero, sobre todo, de la lucha por un futuro que tiene que ser mucho mejor". Con la presencia de la ministra de Igualdad a su lado, Tudanca ha atacado también las políticas negacionistas de Vox sobre la violencia de género y la intención del gobierno autonómico del que forman parte junto al PP de querer "equiparar" en su Ley de Concordia, "a la Segunda República" con la dictadura que dejó víctimas que todavía "están en las cunetas". También ha recalcado que el PSOE "no dará un paso atrás" frente a quienes "pretenden decir a las mujeres cuando y como pueden ser madres, cuando y como deben ejercer sus derechos", y ha abogado por defender desde las Cortes y desde el Gobierno, con una ministra como la vallisoletana Ana Redondo, "los pasos adelante" que se han dado con el gobierno socialista.