Sumar pospone la presencia de los partidos en su dirección a otra fase posterior, en plena tensión con IU

Sumar celebrará este sábado la primera reunión de su dirección (el Grupo Coordinador) tras su primera asamblea estatal en marzo, pero opta por aplazar para otra fase posterior la presencia de los partidos en este órgano así como en su ejecutiva, según han indicado fuentes de la formación y varias de sus aliados Así, se dará más tiempo a las organizaciones políticas para que se incorporen más adelante, cuando estimen conveniente, y tendrán reservados que les corresponden en los órganos internos de Sumar, pese a que la previsión inicial antes de la asamblea era que ya estuvieran integrados durante la primera reunión del Grupo de Coordinación, el principal órgano directivo del proyecto de Díaz. Esta decisión ha transcendido un momento de fuerte tensión con IU, que decidió suspender temporalmente su presencia en la dirección de Sumar hasta celebrar un debate en su próxima asamblea sobre la relación que mantendrá con Sumar, a pesar de aceptar su oferta de figurar en el número cuatro de la candidatura de coalición a las elecciones europeas. No obstante, fuentes de la coalición indican que el aplazamiento de la entrada de los partidos en la dirección de Sumar y al acto del sábado ya se adoptó durante la semana pasada, en plena recta final de las campañas a las elecciones vascas y cuando IU aún no había tomado su decisión sobre su futuro para las europeas. La Coordinadora Federal de IU criticó que no merecían ese puesto (que causó malestar interno dado que aspiraban a la segunda plaza) en su condición de organización estatal, al verse por detrás de 'comunes' y Compromís', pero que asumía esa posición por responsabilidad para no crear más división y desmoralización en el electorado de izquierdas. Eso sí, reclama hacer campaña por su cuenta y por sus propios recursos para esa cita electoral. De esta forma, la reunión del Grupo de Coordinación se celebrará únicamente con los miembros elegidos directamente por las bases de Sumar en marzo, que suponen el 70% de los representantes de este órgano vinculados al proyecto liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. El otro 30% está reservado, como se acordó en su ponencia organizativa, para las organizaciones que decidieron vincularse orgánicamente con Sumar, como son los 'comunes', Más Madrid, IU (que ahora ha congelado su participación), Verdes Equo, la coalición Contigo Navarra e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Por el contrario, Compromís, la Chunta aragonesista, Drago Canarias o Més por Mallorca decidieron no formar parte de la estructura interna de Sumar y limitarse a una colaboración de mera alianza electoral. CAMBIO DE PLANES La previsión inicial que manejaba Sumar era que después de su asamblea, celebrada el 23 de marzo, se dejaba el plazo aproximado de un mes a las formaciones políticas para elegir a sus representantes y, con todos los integrantes ya seleccionados, se reuniera por completo el Grupo de Coordinación para elegir a su Ejecutiva. En este sentido, el cupo de los partidos está fijado en cinco representantes en la dirección ampliada (el mencionado Grupo Coordinador) y hasta dos integrantes en la ejecutiva, posiciones que ya estaban contempladas en los órganos provisionales de Sumar hasta la celebración de su cónclave. Sin embargo, esos planes ahora han cambiado y el sábado, la primera reunión del mencionado grupo, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, solo se celebrará con la cuota de Sumar, que elegirá una Ejecutiva que posteriormente se ampliará con los integrantes de los partidos. ASAMBLEA DE IU Y ELECCIONES CATALANAS En Sumar restan importancia al aplazamiento de la presencia de los partidos en sus órganos, al remarcar que así podrán deliberar y decidir sobre las personas que formarán parte de la estructura de Sumar. Por ejemplo, remarcan que se viene de una negociación compleja para la lista a las europeas y que en el horizonte está la inminente campaña electoral en Cataluña. A su vez, recalcan que IU ya dejó claro que decidirá sobre su futuro en Sumar en el debate de su congreso, algo que es legítimo. ERREJÓN TRATA DE REBAJAR EL CHOQUE CON IU: COLABORAR ES EL CAMINO A su vez, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha tratado de rebajar las fricciones con IU tras congelar las relaciones con el partido de Díaz, al expresar su "máximo respeto" a las decisiones que adopte. Eso sí, ha subrayado que esta organización se encuentra en pleno proceso asambleario. No obstante, ha destacado que la colaboración entre las distintas izquierdas es el camino y se congratula de que, como pasó en las pasadas elecciones generales, IU haya decidido concurrir con Sumar en las europeas, una cita que llega en un momento complicado y de "ola reaccionaria" donde las fuerzas progresistas tienen que "arrimar el hombro". "Manifestamos toda nuestra voluntad de seguir fortaleciendo el camino de cooperación que hasta ahora ha dado buenos resultados (...) De fondo lo que hay es una reflexión política, creo que nos va mejor cuando hemos sido capaces de cooperar y así lo demuestra el hecho de que las derechas estén fuera del Gobierno", ha desgranado para, a continuación, destacar que el nivel de "sintonía" y "afinidad" con IU dentro el grupo parlamentario es "muy bueno". LA SITUACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS INFLUYE Desde varios sectores de Sumar remarcan que en el caso de IU es necesario dejarles espacio y enmarcan el choque por la candidatura europea a su situación interna, con vísperas de una asamblea en la que el escenario es de confrontación para elegir el liderazgo entre los partidarios de la ministra de Igualdad, Sira Rego, y el exlíder de la federación andaluza Antonio Maíllo. En este sentido, remarcan que para esa cita los dirigentes de la organización buscan trasladar el mensaje a su militancia de que han presionado durante la negociación con Sumar, algo que a la interna siempre gana puntos con sus bases. También aluden un clima similar en el caso de Compromís, que también mantuvo tensiones con Sumar hasta lograr un acuerdo para las europeas y que también se encuentra en vísperas de un congreso en el último trimestre del año. Además, hay voces en la confluencia que restan relevancia a estos desencuentros, al remarcar que la organicidad entre Sumar y los partidos van por un lado y la actividad institucional por otra. Eso sí, otros sectores subrayan que Sumar debe tomar las riendas y afrontar pronto qué marco de relación aspira a tener con sus aliados.