Sémper dice que la "obsesión" del PP no era robar el escaño a Vox en Álava y recuerda que UPyD también lo tuvo en su día

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha pedido no obsesionarse con robar el escaño de Vox en Álava y ha recordado que UPyD también lo consiguió en su día. De hecho, ha señalado que "obtener un escaño por Álava es más barato" que hacerlo por Vizcaya o Guipúzcoa. "Nuestra obsesión no era ese escaño de Vox, era mejorar nuestro resultado", ha declarado Sémper en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, después de que los 'populares' hayan obtenido 7 escaños en las elecciones vascas del pasado domingo y más de 97.000 votos, superando así los 6 escaños y 60.650 votos que logró en 2020 la coalición de PP+Cs. Preguntado expresamente sobre si considera un fracaso que Vox haya mantenido su escaño por Álava, Sémper ha defendido que el electorado de los de Santiago Abascal "no es necesariamente electorado potencial" del PP. "Habrá una parte que sí y otra parte que no, pero no podemos caer en esa obsesión", ha agregado. De esta forma, el portavoz del PP ha descartado que la campaña de los 'populares' no ha sido suficientemente contundente contra Bildu, alegando que se han centrado en las prioridades de los ciudadanos, como la vivienda, la economía o los servicios sociales. A renglón seguido, ha recordado que "obtener un escaño por Álava es más barato" que hacerlo por Vizcaya o Guipúzcoa. Ha puesto como ejemplo que en el Parlamento vasco coincidió con un diputado de UPyD que obtuvo su asiento por esa provincia. "Por lo tanto, en nuestras previsiones estaba tan bien que igual que lo consiguió UPyD en su día, Vox también obtuviera el escaño por Álava", ha zanjado. CRITICA LA "EUFORIA" DEL PSOE TRAS QUEDAR TERCERO El portavoz del PP se ha mostrado "sorprendido" con la "euforia" del PSOE por quedar en tercer lugar en las elecciones vascas del pasado domingo, alegando que ha vivido y ha conocido a un PSE que "aspiraba a ganar" y no a ser una "comparsa" del nacionalismo. Así, ha docho que no entiende cómo un partido que llegó a hacerse en 2009 con la Lehendakaritza con los votos del PP se conforma ahora con ser tercero y aumentar solo dos escaños. Además, ha reconocido que el PP aspiraba a tener mejores resultados y que no se conforman con "subir 40.000 votos". "Miro los resultados electorales del PSOE y me sorprende muy mucho la euforia del candidato Eneko Andueza y la euforia de portavoces socialistas. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista tiene un 14% del respaldo electoral, que es el mismo resultado que obtuvo en Galicia", ha indicado el portavoz 'popular'. Sémper ha incidido en que con el mismo porcentaje de voto en Galicia, los socialistas "no estaban eufóricos", y que en Euskadi han quedado en tercer lugar y a una distancia de 13 escaños del PNV, que ganó las elecciones con 27 asientos en el Parlamento vasco. "No entiendo la euforia", ha insistido. En este sentido, ha lamentado que conoció un PSE que "aspiraba a ganar las elecciones" y que, de hecho, él mismo votó junto a otros compañeros del PP para hacer lehendakari a Patxi López. Ahora, en su opinión, los socialistas están cómodos siendo una "comparsa del nacionalismo" o un partido que aspira "a ser un socio". Por contra, se ha congratulado del crecimiento en votos y escaños del PP en estos comicios, revistiéndose así la pérdida de apoyos que venía cosechando el partido desde 20 años. Pese a ello, ha recalcado que "objetivamente" el resultado en Euskadi "no es un bueno" para los intereses de la comunidad ni para los intereses de España. LE PRODUCE "DESGARRO" EL RESULTADO DE BILDU Sémper ha atribuido los buenos resultados de EH Bildu en los comicios al agotamiento de PSOE y del PP tras el fin de ETA y a los años de gestión del PNV, que le están haciendo quedarse "viejo" frente a la novedad que representa el espacio político de Arnaldo Otegi, algo que le irrita. "Manda narices que estemos hablando de Bildu como algo nuevo. Yo creo que es uno de los partidos más casposos que existen en Europa", ha afirmado el dirigente 'popular', sosteniendo que las soluciones que ofrece la formación abertzale se han demostrado en el tiempo "profundamente negativas" para la economía y para las libertades. En este sentido, ha rechazado juzgar a los electores de Bildu, indicando que juzga "a políticos, no a los electores". No obstante, ha admitido que digirió "con mucha tristeza" los resultados el pasado domingo, ya que le resulta doloroso y le produce "desgarro" que haya una formación que "aún hoy día" no califica a ETA como una banda terrorista.