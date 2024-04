Rueda evita "consejos" a su partido sobre la estrategia para las catalanas: "Cada elección y cada comunidad es un mundo"

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha evitado dar "consejos" a su partido desde Galicia sobre la estrategia a seguir para las elecciones autonómicas de Cataluña del 12 de mayo y, tras incidir en que debe decidir el PP catalán "en coordinación y colaboración" con Génova, ha argumentado que "cada elección y cada comunidad es un mundo". "Miren el resultado en Galicia y miren el resultado en País Vasco. Nadie mejor que mis compañeros del PP en Cataluña y nadie mejor que nuestro candidato, Alejandro Fernández, con la coordinación de la dirección nacional, como aquí, para saber lo que hay que hacer", ha afirmado, en declaraciones a los medios en un acto en Santiago, tras ser preguntado acerca de si, en vista del resultado en Euskadi, el PP debería modificar su estrategia para las catalanas. Más allá de afirmar que no se atreve a "dar consejos", ha ejemplificado con que en Galicia se actuó siguiendo las pautas marcadas por el PP gallego, "en coordinación", con Génova, y los resultados avalaron esta postura. También ha vuelto a reivindicar la mayoría absoluta que él obtuvo el 18F en un escenario en el que lograr un resultado de este tipo es "cada vez más complicado". En cuanto a la valoración de los resultados de las elecciones de Euskadi se ha reafirmado en las líneas principales que ya manifestó la pasada jornada: ha destacado que hay "un cambio de tendencia", que el PP crece y que se ajustó a las expectativas que le había comentado el candidato, Javier de Andrés. Ha felicitado de nuevo al "ganador", el PNV, y ha afirmado que Galicia seguirá "colaborando" con el nuevo lehendakari (cuando este se concrete de manera definitiva, puesto que el gobierno vasco depende de los pactos post electorales) en aras de los intereses comunes de ambas nacionalidades históricas. EL PSOE, "COLABORADOR NECESARIO" DEL ALZA DE BILDU También ha vuelto a vincular el alza de Bildu a que el PSOE actuó como "colaborador necesario" en el "blanqueamiento" de la formación. En la última semana de la campaña vasca, ha contrapuesto, que "parece que el PSOE se dio cuenta de lo que significa Bildu". "Veremos si eran sinceros. Es bueno que los ciudadanos observen y los políticos se retraten, o nos retratemos", ha esgrimido, antes de sugerir que la postura socialista se debía solo "a una motivación electoral". REPOSAR LOS RESULTADOS Y ENCUESTAS PARA LAS CATALANAS Ante la insistencia sobre un posible cambio de estrategia para las catalanas, ha apelado a "reposar un poco" y ha insistido en que las encuestas, aunque "no dejan de ser encuestas", vaticinan "un aumento importante del PP en número de escaños". "Es verdad que venimos de un resultado francamente malo, pero también que las encuestas dicen que el aumento puede ser muy considerable. Vamos a intentar consolidar eso", ha apelado, antes de reafirmarse que él no va a dar consejos sobre una estrategia que deben delimitar el PP catalán y la dirección estatal del partido.