Robles espera que se llegue "hasta el final" en el caso Pegasus y expresa la colaboración del Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado que espera que "se llegue hasta el final" en la investigación del Caso Pegasus después de que la Audiencia Nacional (AN) haya reabierto la causa por el espionaje a los móviles de la titular de Defensa, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, tras recabar nueva información de las autoridades francesas. "Esperemos que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que fue lo que quiso el Gobierno precisamente cuando lo denunciamos y tuvimos conocimiento de la infección", ha expresado Robles en declaraciones a los periodistas en el Senado tras recordar que hubo quienes criticaron al Gobierno por poner en conocimiento de la AN la infección de los teléfonos con el programa informático Pegasus. De esta forma, la titular de Defensa ha apelado a que es el juez "el que tiene que determinar las diligencias que procedan" y ha valorado positivamente la colaboración de las autoridades españolas y francesas. Además, ha asegurado, el Gobierno "va a colaborar con lo que sea necesario". El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la reapertura de la causa en la que investigaba la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia. La investigación francesa incorpora informaciones recabadas por el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con ese mismo software.