Puigdemont apuesta por un Govern independentista si se obtiene "una mayoría simple, pero sólida"

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a la presidencia en las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha abogado por tratar de que el independentismo gobierne si se obtiene "una mayoría simple, pero lo bastante sólida". Así se ha pronunciado en una entrevista de este martes en 'El Punt Avui' recogida por Europa Press al preguntársele por un posible escenario de repetición electoral si el independentismo no consigue la mayoría absoluta y, si bien ha rechazado descartar cualquier opción, ha admitido que "no sería una buena noticia" para Cataluña. "Se ha gobernado Cataluña con 33 diputados --en referencia al actual Govern de ERC-- y creo que el independentismo sumará bastante más que eso, y si no tenemos mayoría nos acercaremos mucho. No podemos perder la oportunidad", ha sostenido Puigdemont. Respecto a una posible unión de las mesas de negociación de ERC y Junts con el PSOE, ha asegurado que si preside el Govern se dedicará "desde el primer minuto a rehacer la unidad", y ha planteado consensuar el liderazgo de la parte catalana. De este modo, ha abogado por llegar a un "acuerdo político con otras fuerzas políticas, y con ERC por supuesto" para potenciar la parte catalana en la negociación llevada a cabo en Suiza, la cual cree que debería estar encabezada por la presidencia de Cataluña. CANDIDATURA PERSONAL Al preguntársele por las críticas del resto de partidos hacia su candidatura por ser personalista, ha respondido que lo que necesita Catalunya en estos momentos es liderazgo: "Probablemente sea esto lo que les moleste. No creen que en este momento Cataluña necesita liderazgo, y eso es exactamente lo contrario de lo que yo pienso". Asimismo, ha argumentado que si hubiese antepuesto el aspecto personal, se hubiese presentado a las elecciones europeas, ya que como candidato al Parlamento Europeo "se está más tranquilo y no se está sometido a la coctelera que representa, ahora mismo, ser candidato a la presidencia de la Generalitat".