PSOE rechaza en el Congreso el 'cupo catalán' de Aragonès por "insolidario" y pide trabajar "sin banderas ni mesías"

El PSOE ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso la propuesta de financiación específica para Cataluña planteada por el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, pues considera que es "insolidario". Su alternativa es trabajar en un modelo común "sin banderas y sin mesías". Ha sido a raíz de la moción consecuencia de la interpelación urgente que desde ERC dirigieron al Gobierno durante la última sesión de control en el Congreso para reclamar al Ejecutivo una financiación "singular" para Cataluña como defendía el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès. En concreto, desde ERC buscaban instar al Gobierno de coalición a "impulsar las modificaciones legales oportunas para que Cataluña tenga un sistema de financiación en que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos que pagan los catalanes y catalanas y, posteriormente, efectúe al Estado las trasferencias oportunas por los servicios prestados en Cataluña y en concepto de reequilibrio territorial". ¿DÓNDE ESTÁ LA ERC QUE PACTÓ EL SISTEMA EN 2009? Ya durante la interpelación urgente, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendió la mano a la formación independentista para acordar la financiación de Cataluña, aunque advirtió que la reforma debería hacerse en el conjunto del régimen general y no con un concierto específico y un cupo catalán como proponía Aragonés. Una línea que ha mantenido durante su intervención del diputado socialista Amador Marqués. "¿Dónde está la Esquerra de 2009, que pactó con nosotros un buen acuerdo de financiación en palabras de su presidente, que dijo también que era bueno para el señor Feijóo como presidente de Galicia?", cuestionaba. A su juicio, la situación de Cataluña no reside en la falta de financiación sino en la falta de un "buen" Gobierno que no abogue por un modelo "insolidario". "Pongámonos a trabajar por un buen acuerdo, sin el envoltorio de banderas ni de mesianismos que nos han hecho perder de vista el mundo", ha reclamado. LA CAMPAÑA ELECTORAL MARCA EL DEBATE El debate de esta iniciativa y su posterior votación en el Pleno de la Cámara Baja se ha producido a tan solo unos días del inicio de la campaña electoral para los comicios en Cataluña del próximo 12 de mayo, algo que desde algunos grupos parlamentarios han querido destacar. Durante su intervención, Marqués ha considerado esta iniciativa un poco "desesperada", y ha reprochado que en tres años de presidencia en la Generalitat desde ERC no hayan tenido tiempo de presentar esta modificación. Aunque también ha aprovechado para defender la propuesta electoral del candidato socialista Salvador Illa. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Sumar Eloi Badía, quien ha lamentado que desde ERC lleven al Pleno del Congreso "propaganda electoral" y además hayan "instrumentalizado" la Generalitat para hacer esta propuesta. "Hoy hablamos de un flyer de propaganda, una moción de 350 millones de euros", afeaba. También el PP y Vox han aprovechado el debate para alardear de sus propuestas en materias de financiación durante sus intervenciones. El diputado de Vox José Aizcorbe aseguraba que comparar lo que aportan distintas regiones para compensar las desigualdades sociales, además de "injusto", es "peligroso porque no tributan los territorios, sino las personas". Por su parte, el diputado 'popular' Nacho Martín ha cargado contra el proyecto independentista por considerarlo "divisivo" y que "no mira por el bienestar de los ciudadanos de Cataluña".