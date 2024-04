PP habla de "lingotazos" en los Falcon que usa Gobierno y Robles replica que se utilizan también en labores humanitarias

El PP ha acusado al Gobierno de dispendio en el catering de los Falcon que dan servicio al presidente Pedro Sánchez y los miembros del Ejecutivo, con "barra libre de lingotazos gratis, aperitivos y surtidos de postres", a lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado recordando que esos aviones también se usan en labores humanitarias. De hecho, ha informado de que una de estas aeronaves se desplazará este miércoles a Polonia para traer el cuerpo del cabo fallecido en el transcurso de unas maniobras de la OTAN. Durante la sesión de control al Gobierno del Senado, el senador 'popular' Francisco Bernabé Pérez ha preguntado a la titular de Defensa si el Gobierno considera que se está haciendo un buen uso del Falcon, y ha reprochado el gasto en el catering de lujo que avitualla a las aeronaves, según informaciones en medios de comunicación. BARRA LIBRE A COSTA DE LOS ESPAÑOLES Bernabé Pérez ha mencionado "barra libre de lingotazos gratis que no ponen ni en Pachá, aperitivos a base de jamón de pata negra, anchoas del Cantábrico, quesos manchegos, surtidos de ibérico repletos de lomos, salchichón y chorizo, pescados como el salmón, la dorada, la lubina y surtidos de postres a base de dulces de chocolate, tartas y croissants". Todo ello, ha continuado, "sin costarles un céntimo" porque "lo pagan íntegramente los españoles de su bolsillo con los impuestos". El senador ha proporcionado datos, asegurando que el contrato del catering ha ascendido un 150%, de 80.000 euros con Mariano Rajoy a más de 200.000 este 2024. Además, le ha echado en cara "los más de 20 millones de euros en facturas de combustible y de tripulación en los más de 500 vuelos" hechos en el Falcon, "muchísimos de ellos de uso particular". "Lo que está pasando es que están convirtiendo de forma vergonzosa un avión en un taxi privado para darle gusto a su cuerpo serrano", ha zanjado el senador 'popular'. ¿NO LE DA VERGÜENZA? De su lado, Robles ha preguntado al senador del PP si "no le da vergüenza" proferir este tipo de comentarios y ha subrayado que el Gobierno utiliza "adecuadamente" los medios aéreos del 45 Grupo, la unidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio que proporciona transporte aéreo a la Casa Real, al presidente del Gobierno y a otros altos cargos gubernamentales. Y ha querido rendir "homenaje" a los hombres y mujeres que allí sirven, así como aclarar que estas aeronaves también se utilizan en labores humanitarias y ha querido informar de que una de ellas está ahora mismo preparándose para desplazarse este miércoles a Polonia a recoger el cuerpo del cabo español fallecido en el transcurso de unas maniobras de la OTAN con fuego real y a sus compañeros. "Esos aviones están destinados a las autoridades del Estado y cumplen su misión", ha ahondado Robles, criticando al PP por "frivolizar".