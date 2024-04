Podemos ignora la tensiones entre IU y la formación de Díaz: "Ya no nos compete nada de lo que suceda en Sumar"

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha declinado valorar las tensiones actuales entre IU y Sumar tras las elecciones europeas y por la candidatura a los comicios comunitarios, dado que están centrados en lograr un buen resultado para los comicios del 9-J. "Nosotros no tenemos nada que decir porque ya no nos compete nada de lo que suceda en Sumar. Nosotros vamos a estar centrados en nuestra hoja de ruta que es poner una alternativa para Europa y sacar los mejores resultados posibles", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso. En este sentido, ha manifestado que IU es una formación autónoma, que está en la coalición de Sumar, y que le corresponde gestionar su "participación más o menos democrática en ese espacio político". La Coordinadora Federal de IU decidió anoche aceptar el cuarto puesto ofertado por Sumar en la candidatura al 9J pese al considerar que no merecía esa posició, por responsabilidad, dado que el electorado de izquierda no debe soportar más "división y desmoralización". Sin embargo, avanzaba que congelaba su presencia en la dirección estatal de Sumar, que precisamente se reúne este sábado para elegir la Ejecutiva, hasta la celebración de un debate de toda la organización sobre la relación a mantener con la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Desde la formación morada, que rompieron con Sumar a finales del año pasado, inciden en que no les sorprende este choque y que en todo caso pueden recibir apoyo en los comicios europeos apoyo de electorado nítidamente de izquierda y que se disputan con Sumar. Así, entienden que la candidatura del proyecto de Díaz se identifica más con los verdes, al primar en los primeros puestos a comunes y Compromís, y ese espacio es identificado por parte de la izquierda como "otanista". MAL RESULTADO EN EUSKADI Respecto a las elecciones vascas, el dirigente de Podemos ha reconocido que su formación obtuvo un mal resultado, al quedarse como fuerza extraparlamentaria, y que ahora debe fortalecerse, desde el papel de sus representantes en ayuntamientos y en las Juntas Generales de Euskadi. No obstante, desde el partido lamentan no haber conseguido un mejor resultado en el País Vasco, donde tenían una implantación territorial consolidada y una representación institucional prologada durante estos últimos ocho años.