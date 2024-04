PNV y PSE prevén comenzar esta semana las conversaciones para alcanzar un acuerdo programático para formar Gobierno

PNV y PSE-EE prevén comenzar esta misma semana las conversaciones para alcanzar un acuerdo programático que les permita reeditar la actual coalición de Gobierno, que en esta XIII legislatura vasca presidirá el jeltzale Imanol Pradales, en sustitución a Iñigo Urkullu. Los máximos representantes del PNV y del socialismo vasco, Andoni Ortuzar y Eneko Andueza, respectivamente, ya han mantenido algún contacto informal tras las elecciones al Parlamento vasco del pasado 21 de abril. Hasta ahora, tal como ha asegurado Ortuzar, han hablado "un par de veces", antes de que se reunieran este lunes por la tarde las ejecutivas de sus partidos, y volverán a contactar "uno de estos días" para poner la negociación en marcha. Andueza, por su parte, confía en que el proceso negociador se inicie esta misma semana porque considera que Euskadi "no está para perder el tiempo". PNV ha obtenido en los comicios vascos 27 escaños, cuatro menos que en 2020, y el PSE-EE doce, dos más, con lo que la suma les permite volver a formar Gobierno, aunque es previsible que los socialistas tengan más peso en el futuro Ejecutivo. En este pasado mandato gestionaron tres carteras, y la consejera de Trabajo y Empleo en funciones, Idoia Mendia, ha ocupado la Vicelehendakaritza segunda. En todo caso, el PNV y PSE-EE han asegurado que lo primero que harán cuando conformen sus mesas negociadoras será hablar de programa, y con posterioridad, si se encauza un acuerdo, algo que ven factible, hablarían del reparto de Departamentos. Ahí tendría la palabra el futuro lehendakari, Imanol Pradales, que es el que debe decidir cuál será el organigrama de su Ejecutivo y con cuantas consejerías contará. Para lograr un acuerdo programático, ambas formaciones tienen ya 'tablas' porque han consensuado con anterioridad, en 2016 y en 2020, pactos similares para formar Ejecutivo, en los que han plasmado los objetivos del Gobierno y también las discrepancias. "Haremos un programa de Gobierno con el que estemos a gusto las dos formaciones políticas y luego cada uno de los partidos tendrá su ámbito de autonomía política para defender los postulados que tengan que defender", ha defendido hoy Andoni Ortuzar. La experiencia de sus alianzas facilitará que puedan lograr un pacto que no haga prolongar en el tiempo la conformación del gabinete que liderará Pradales. A la espera de que el escrutinio de las elecciones autonómicas sea definitivo, los plazos para la conformación del Parlamento vasco y la celebración de la sesión de investidura empezarán a correr cuando se acredite un tercio de los parlamentarios, es decir 25 de 75. Hace cuatro años, los comicios autonómicos se celebraron el 12 de julio y el 27 de agosto PNV y PSE-EE hicieron oficial el pacto de Gobierno. En su acuerdo programático, además de las prioridades consensuadas para el Ejecutivo de coalición, quedaron establecidas las diferencias que mantenían en materias como el 'nuevo estatus' o renovación del Estatuto, de forma que cada partido podría defender sus postulados al respecto. El documento fue ratificado por la Asamblea Nacional de la formación jeltzale, por un lado, y por la militancia de los socialistas vascos, tras celebrar una consulta. Ya el 3 de septiembre Iñigo Urkullu fue designado lehendakari con el apoyo de los 41 parlamentarios del PNV y el PSE-EE. Dos días después, Urkullu juró su cargo como presidente del Gobierno Vasco, por tercera vez, bajo el árbol de Gernika. Ese mismo día, se conoció la composición del nuevo Ejecutivo, que contó con ocho consejeros del PNV y tres del PSE-EE, y por primera vez, con dos vicelehendakaris (el jeltzale Josu Erkoreka y la socialista Idoia Mendia). Ese Gobierno comenzó su andadura el 7 de septiembre, con la toma de posesión de sus once consejeros.