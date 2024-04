Otegi lamenta que se vuelva "al día de la marmota" y que PNV y PSE-EE formen un Gobierno "ni abertzale ni de izquierdas"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha lamentado este martes que se vuelva "al día de la marmota" porque, en su opinión, PNV y PSE-EE van a formar un Gobierno Vasco que no es "ni abertzale ni de izquierdas", por lo que ha instado a ambas formaciones a que tengan en cuenta "el mandato ciudadano" de las elecciones autonómicas del pasado domingo que ha sido "muy abertzale y de izquierdas". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que PNV y PSE "estarán entrenidos en sus debates sobre cómo repartir los cargos" en el nuevo Ejecutivo autonómico, algo que, en su opinión, "es muy curioso, porque hemos pasado toda la campaña escuchando al candidato del PNV diciendo que 'ya veremos' porque no se fían de Sánchez". Así, ha criticado que la formación jeltzale "haya tardado dos horas tras las elecciones en decir que van a formar gobierno, que van a ser generosos, que el PSOE va a pedir más, porque parece que están cerrando a todo correr con el PSOE ese gobierno tan dudoso y que Sánchez ha ahuyentado enseguida todas las dudas". "Volvemos a estar en el día de la marmota, es decir, van a volver a hacer un gobierno que no es ni abertzale ni de izquierdas, y lo que pedimos es que se tome en cuenta el mandato ciudadano, que es muy abertzale y de izquierdas. Vamos a continuar con nuestra postura constructiva, pero creemos que es mandato debe tener consecuencias políticas en estas tres provincias", ha asegurado. En este sentido, se ha preguntado si, en un hipotético nuevo gobierno de coalición entre PNV y PSE, "va a decidir Andueza el estatus político o el PNV las políticas fiscales, de vivienda, salud o educación". "Tienen toda la legitimidad porque tienen mayoría en escaños -ha añadido-, pero, ¿de verdad eso significa que este país quiere esas políticas? No. Este país ha votado ir hacia la izquierda y apostar con más intensidad por la soberanía". El coordinador general de EH Bildu ha considerado que puede haber "distintas fórmulas de gobierno", pero que en la coalición soberanista "no hablamos tanto de fórmulas de gobierno, sino de filosofía de gobierno". Así, ha preguntado si en el gobierno que formen PNV y PSE-EE "se van a limitar los debates políticos y las ambiciones nacionales y sociales", y si el secretario general del PSE, Eneko Andueza, "va a salir a decir que garantiza que no va a haber aventuras soberanistas", y si el PNV "va a decir que lleva a los socialistas a una política molderada en temas económicos y sociales". "Eso lo limita todo y no responde a los resultados que ha habido aquí, entre otras cosas, porque la izquierda independentista ha tenido un crecimiento espectacular", ha destacado. En este sentido, ha reiterado que "no hablamos tanto de un gobierno de coalición u otro, sino de filosofía", ya que, según ha dicho, "hay 54 parlamentarios abertzales y el PSE debera aceptar que en el debate sobre un nuevo estatus que el 70% deese Parlamento es abertzale, y el PNV deberá aceptar que 40 parlamentarios son de izquierdas". RONDA DE CONTACTOS Además, Arnaldo Otegi ha afirmado que, "de momento", no han decidido si van a presentar la candidatura a lehendakari de Pello Otxandiano, aunque ha considerado que ahora le toca al candidato del PNV, Imanol Pradales, liderar una ronda de contactos que, en su opinión, "debería comenzar con la segunda fuerza, que ha obtenido sus mismos representantes". Así, ha señalado que, "de momento, no han llamado", y que, "si llaman", EH Bildu "acudirá y les diremos que así entendemos el mandato ciudadano y la gobernanza, y que creemos que este país debe avanzar tanto desde el plano abertzale como del de izquierdas". "De momento no lo hemos decidido (si presentarán a Otxandiano a lehendakari), aunque creemos que Pello representa una alternativa de gobernanza. En todo caso, creemos que en estos momentos le toca a Imanol Pradales liderar una ronda, que debería comenzar con la segunda fuerza, que ha obtenido sus mismos representantes", ha reiterado. En este sentido, el diriginte soberanista ha manifestado que desconoce si el PNV va a iniciar una ronda de contactos con el resto de partidos o si "han empezado a negociar directamente con el PSOE, con la tercera fuerza". "Es su elección. Nosotros estamos abiertos a hablar, pero, de momento, no han llamado", ha añadido. ETA Por otro lado, Arnaldo Otegi ha afirmado que en EH Bildu son "conscientes" de que "continuamente" les emplazaran a dar pasos en su postura respecto a ETA, aunque ha considerado que esa cuestión "cada vez tiene menos incidencia, como han demostrado los resultados" de las pasadas elecciones. El líder de EH Bildu ha señalado que "manejar ese esquema es muy peligroso, porque hemos tenido unos resultados excelentes". Así, ha indicado que es "muy curioso" que "los que buscan excusas reviven en elecciones a ETA, que es una organización que ha desaparecido". "De nuevo ha quedado al descubierto. Creo que es una fase ya superada, ¿o acaso alguien piensa que de aquí a cuatro años alguien va a hablar sobre esta cuestión?. No es razonable y no va a suceder", ha asegurado. En todo caso, ha considerado que, "si tomamos con seriedad" este tema, "vamos a hablar en serio de esto, porque nosotros ya hemos reconocido el dolor causado, ya hemos dicho que no debió haber pasado". "¿Ellos cuándo lo van a hacer?, ¿cuándo lo va a hacer el PSOE?, ¿cuándo el PNV?, ¿cuándo el resto?", ha cuestionado. Asimismo, ha señalado que, debido a su postura respecto a ETA, "se plantea que no puede haber acuerdos con EH Bildu", y ha preguntado "¿con quién hemos hecho acuerdos en Madrid o Navarra, o con quién hemos llegado a acuerdos en el Parlamento?". "Para nosotros los tiempos de las excusas se están acabando, entre otras cosas, porque hay una tendencia estructural. En 2016 el PNV sacaba 175.000 votos a EH Bildu, hace cuatro años 100.000, y ahora 29.000. Si eso no es una tendencia estructural, pues muy bien, les felicito, pero la tendencia es esa", ha concluido.