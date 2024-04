Ortuzar dice que PNV seguirá "dando estabilidad" al Gobierno de Sánchez mientras "siga cumpliendo los acuerdos"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido va a "dar estabilidad a todos los gobiernos con los que tiene relación", también el de Pedro Sánchez y, mientras "siga cumpliendo los acuerdos", los jeltzales no van a "poner en solfa nada". En este sentido, ha afirmado que no ve ni por parte del PNV ni por la de EH Bildu "ninguna ganas de desestabilizar", aunque "la situación catalana sí pudiera traer más oleaje al panorama político español". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida pr Europa Press, ha aludido a la situación política en el Estado tras las elecciones vascas de este domingo y ante las próximas citas electorales en Cataluña y para el Parlamento europeo y ha asegurado que, por su parte, el Partido Nacionalista Vasco tiene intención de seguir "dando estabilidad a todos los gobiernos con los que tiene relación, también el de Sánchez". "Es lógico y, además, creo que es bueno para todo el mundo. Es bueno para Euskadi y es bueno para el Estado español", ha subrayado el presidente del PNV. Ortuzar no ve en el caso de Euskadi, ni por parte del PNV ni por la de EH Bildu, "ningunas ganas de desestabilizar", aunque sí ha reconocido que las próximas elecciones catalanas "pueden introducir un factor de inestabilidad". "La situación catalana sí pudiera traer más oleaje al panorama político español", ha augurado. CRISPACIÓN EN LAS EUROPEAS Asimismo, ha advertido de que también está por ver "hasta dónde lleva la crispación en las elecciones europeas" el PP, que ha augurado "va a plantear como una especie de plebiscito 'Sánchez sí, Sánchez no'" en los comicios del 9 de junio. En cualquier caso, ha asegurado que, mientras Pedro Sánchez "siga cumpliendo los acuerdos", los jeltzales no van a "poner en solfa nada".