Ortuzar dice que Bildu no puede "ganar en los despachos lo que no gana en las elecciones" y condicionar a los demás

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que EH Bildu "no puede intentar ganar en los despachos lo que no ha ganado en las elecciones" y, por tanto, no puede "intentar condicionar ahora a todos los demás". Asimismo, ha apuntado que la coalición soberanista debería "clarificarse" y demostrar si, tras las elecciones vascas, va a ser "la Bildu de siempre" o quiere "dar un cambio a sus políticas". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el presidente del PNV ha dicho tener una "sensación buena" tras los comicios vascos de este domingo, en las que ha habido el "ambiente más hostil" para su partido y que los jeltzales ganaron por cerca de 29.000 votos con un empate a 27 escaños con EH Bildu. Ortuzar ha señalado que, después de los comicios "excepcionales" de 2020, el PNV está "donde ha estado siempre en los últimos tiempos" y la "sorpresa" es el incremento de EH Bildu, que no se da "a costa de PNV", sino por su capacidad de "imantar nuevo voto" y porque "fagocita el voto a la izquierda del Partido Socialista de obediencia española". En todo caso, ha recordado que los jeltzales son "la primera fuerza" en los comicios vascos y EH Bildu "no puede intentar condicionarnos ahora a todos los demás" porque, pese a tener un "resultado notable, es la segunda fuerza política" y, además, "no ha demostrado capacidad para acordar con nadie". "Es una fuerza política que tiene mucha fortaleza pero aislada. Tampoco puede alguien que vive en su aislamiento condicionar las políticas de los demás", ha señalado el presidente del PNV, que ha admitido que su partido ha recibido "toques de atención" por parte de la ciudadanía y "a esa gente le tenemos que dar satisfacción". En palabras de Ortuzar, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "no puede intentar ganar ahora en los despachos lo que no ha ganado en las elecciones". Así, ante las demandas realizadas por el líder de la coalición soberanista, ha afirmado que "pedir es libre" pero PNV y PSE-EE harán "un programa de Gobierno con el que estén a gusto las dos formaciones políticas, y luego cada uno de los partidos tendrán su ámbito de autonomía política para defender los postulados que haya que defender". "Casi prefiero que Bildu nos fuera diciendo qué Bildu vamos a tener esta legislatura", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que en materia de reforma estatutaria y nuevo estatus, si mantiene los planteamientos de campaña, "el acuerdo va a ser posible, incluso con el PSE-EE", pero la coalición "dinamitó la comisión de Autogobierno" en el Parlamento Vasco hace cuatro años cuando estaba "todo bastante encarrilado" al plantear una "posición imposible de sostener" porque "constitucionalmente no era posible". Del mismo modo, ha indicado que, en materia de políticas progresistas, habrá que ver si tiene los planteamientos "razonables" que ha defendido en la campaña o es la que "hace dos años nos ponía en pie de guerra el sistema de cuidados en Gizpuzkoa". "Bildu tiene que clarificarse, Bildu ha crecido en función de un blanqueamiento por un lado y de quitarle aristas a sus posiciones políticas. Ahora falta por demostrar si eso lo ha hecho para ganar votos y a partir de ahora va a volver a ser el Bildu de siempre, o, además de ganar votos, lo que quería era dar un cambio a sus políticas", ha manifestado. En este sentido, ha augurado que, "si ese cambio es real y es creíble, seguro que en el Parlamento nos vamos a encontrar en leyes, en iniciativas". Del mismo modo, ha afirmado el candidato de EH Bildu Pello Otxandiano va a "tener cuatro años en el Parlamento para demostrar" su disposición a colaborar y, por su parte, los jeltzales van a tener "la mano abierta tendida a la colaboración y al acuerdo con todas las fuerzas políticas". "Si nos encontramos al Bildu de campaña, creo que las cosas van a ser relativamente sencillas", ha opinado. CONVERSACIONES CON EL PSE Por lo que respecta a las conversaciones con el PSE-EE para la reedición de la coalición, ha explicado que, tras "un par" de conversaciones estos días con el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, de manera previa a la reunión de las ejecutivas de los partidos, volverán a "hablar uno de estos días" para poner "las cosas en marcha". En todo caso, ha recordado que "no es la primera vez que el PNV y el Partido Socialista negocian un gobierno de coalición" y hay "expertise suficiente" para esta negociación, que primero será programática para hacer "un programa de gobierno compartido" porque no se puede tener "dos gobiernos dentro de un gobierno". "Y luego ya hablaremos de reparto de carteras, quién va a estar, cuánto va a estar, cuáles son las proporciones...", ha señalado Ortuzar, que, preguntado por la demanda del PSE-EE de tener mayor peso en el próximo ejecutivo, ha indicado que "pedir es libre" y "habrá que ver para qué". Así, ha señalado que el programa "va a hacer mandatos de necesidades e incluso de reorganización del propio gobierno". AVENTURAS En relación a la advertencia de los socialistas de que no iban a apoyar "aventuras soberanistas", ha afirmado que "profundizar en el autogobierno, tener más autogobierno y dar un salto en la soberanía de las instituciones vascas y en el poder autónomo de Euskadi no es una aventura", sino "una necesidad". Además, ha confiado en que se tiene "avanzadas más cosas de las que creemos". En este sentido, ha señalado que, en la ponencia de Autogobierno, "quedaron depositados documentos muy solventes para abordar un salto cualitativo en el marco estatutario y del autogobierno para ir a ese nuevo estatus". Según ha indicado, "en aquel momento Bildu lanzó un órdago que era imposible de asumir por los demás. Si ahora viniera, con sus aportaciones, a ese momento, probablemente podríamos recuperar en Euskadi un consenso amplio, bastante amplio sobre los contenidos de ese nuevo marco estatutario". Por otro lado, ha recordado que, en el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, se contempla cumplir el Estatuto de Autonomía de Gernika en los dos próximos años y, "en el periodo de año y medio después de la constitución del nuevo Gobierno Vasco, darnos ese plazo de negociación para alumbrar un nuevo estatus de autogobierno con una serie de temas de los que el presidente Sánchez y su partido se vienen a hablar y a negociar" como "reconocimiento nacional, bilateralidad, foralidad, blindaje de competencias, etc". "No partimos de cero. Creo que en este tema si hubiera buena voluntad política por parte de todos, de Bildu viniendo a lo que ha defendido en campaña y del Partido Socialista de Euskadi asumiendo el compromiso que ya firmó Pedro Sánchez, podríamos avanzar y llegar a un acuerdo", ha insistido.