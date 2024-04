Marc Pubill: "Ante el Getafe vamos a necesitar mucha paciencia"

Almería, 23 abr (EFE).- El lateral del Almería Marc Pubill advirtió este martes de que en el partido del próximo sábado, en el que recibirán en el Power Horse Stadium al Getafe, van a "necesitar mucha paciencia" ante un "equipo incómodo, que se ubica muy bien en el campo" y al que es "difícil" generarle situaciones de peligro.

Pubill afirmó en unas declaraciones facilitadas por el club andaluz que, en cualquier caso, la plantilla entrenada por Pepe Mel va a "preparar bien el encuentro durante la semana, desde cero" y "como quiere el míster", sin pensar en el de la primera vuelta en el Coliseum, donde perdieron por 2-1, ni tampoco en los últimos partidos en los que la U.D. Almería ha mejorado mucho.

El lateral diestro catalán destacó que encaran el compromiso del sábado después de que el pasado domingo su equipo, colista de LaLiga EA Sports con 14 puntos y prácticamente condenado al descenso, hiciera "uno de los mejores partidos" de esta temporada, a pesar de la derrota en casa ante el Villarreal (1-2).

Aseguró que así se lo reconoció al final del choque José Luis Morales, su antiguo compañero en el Levante y actual delantero del Villarreal, quien catalogó al Almería como un "buen equipo".

"Estuvimos muy bien y fallamos en algunos detalles, sobre todo en las áreas, que al final es lo que cuenta en el fútbol: meter goles y que no te los metan, pero las sensaciones fueron muy buenas y creo que hicimos un gran partido", recalcó el futbolista de Tarrasa, quien comentó que crearon "dieciséis o diecisiete ocasiones", algunas de ellas "muy claras".

Pubill lamentó que no las convirtieran y admitió que eso les "mató" después, ya que el Villarreal les llegó "poco", pero hizo dos goles, una circunstancia que consideró que les "viene pasando durante la temporada".

Añadió que "ha habido un montón de partidos" en los que han estado "muy bien" y se han "merecido más, pero, al final, se dan esos detalles" que les "han matado durante la temporada", algo que se repitió en la pasada jornada liguera, ya que "parece que estás siendo mucho mejor que el rival y tienes la sensación de que eres superior", pero sin ningún resultado.

Sobre la expulsión ante los castellonenses del extremo belga Largie Ramazani, quien fue amonestado en el 87 y seguidamente vio una segunda tarjeta, al parecer por protestar, el lateral del Almería dijo que les "condicionó" y defendió que su compañero no golpeó intencionadamente al contrario en una acción que cree que "no es ni de amarilla".

"'Rama' es un jugador muy explosivo, fue una jugada en la que tuvo el balón bastante rato y, cuando suelta la pelota, él hace para desmarcarse otra vez para que se la devuelvan y en ese movimiento de intentar apartarse al rival que lo venía agarrando le puede dar un golpe o no, pero no es intencionado. Supongo que el árbitro le saca la amarilla o por la protesta anterior o no sé por qué", indicó. EFE

