Los 'comunes' reclaman no abonar la tesis de repetición electoral en Cataluña: La oportunidad para la izquierda es ahora

La dirigente de los 'comunes' Aina Vidal ha remarcado que su formación no abonará la hipótesis de repetición electoral en Cataluña y demanda a todas las formaciones progresistas entender que el 12 de mayo es la "oportunidad" para gestar un gobierno nítidamente de izquierdas. "En torno a la repetición electoral nosotros no vamos a abonar esa tierra. Estamos convencidas de que la oportunidad es ahora (...) Por respeto a la ciudadanía tenemos que buscar el mejor resultado para las izquierdas, para un Govern de izquierdas en Cataluña", ha desgranado. Vidal ha defendido que Cataluña necesita un "cambio" político, dado que lleva muchos años abonada a un Govern "incapaz de gestionar", y volver a retomar el liderazgo económico, profundizar en la transición ecológica y mejorar los servicios públicos. Así, la también portavoz adjunta de Sumar confía en que todos los partidos se "respeten" durante la campaña y tengan claro que la prioridad es conseguir un ejecutivo de izquierdas tras el 12-M. En cuanto a las recientes elecciones en Euskadi, Vidal ha desgranado que la comunidad necesitaba un cambio político hacia la izquierda que era la apuesta de Sumar, pero no ha sido posible al conservar mayoría el binomio PNV y PSOE. A partir de ahora y tras conseguir un diputado en estos comicios, ha destacado que Sumar debe trabajar para dentro de cuatro años ser clave para conseguir un ejecutivo progresista.