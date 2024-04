Feijóo se volcará en la campaña catalana y apelará a votantes del PSC pese a que asume un ascenso de Illa el 12 de mayo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en la campaña de las elecciones catalanas para impulsar la candidatura del PPC que encabeza Alejandro Fernández y apelará a votantes del PSC "descontentos" con Pedro Sánchez, pese a que en 'Génova' asumen que habrá "un ascenso" de los socialistas en los comicios de este 12 de mayo. Por lo pronto, este martes Feijóo viajará a Barcelona para participar en la festividad de Sant Jordi y volverá el fin de semana para arropar a su partido con actos en Tortosa (Tarragona) y en Badalona (Barcelona), según han señalado fuentes del partido. Además, será la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la que arropará al PPC en la tradicional pegada de carteles este jueves por la noche como ya hizo con la campaña vasca, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido. SIN MIRAR A VOX EN CATALUÑA El PP, que sacó en 2021 su peor resultado en Cataluña con tres escaños, aspira ahora a superar la decena de diputados y quedar por encima de Vox, que irrumpió en el Parlamento catalán hace tres años con 11 escaños. Sin embargo, en 'Génova' no prestarán ninguna atención a Vox en campaña ni lo van a mirar siquiera de reojo, según fuentes de la cúpula del PP. La misma opinión defienden desde el PP catalán, donde además no creen que pueda afectar a la campaña catalana el hecho de que los de Santiago Abascal haya resistido en el País Vasco. "Ese escaño de Vox en Álava ya lo tenía. Y sinceramente no creo que afecte en nada", han señalado fuentes de la formación a Europa Press. En la dirección nacional del PP dan por hecho que habrá mucho voto de Cs --Carlos Carrizosa logró seis escaños y vuelve a liderar la candidatura naranja-- que volverá ahora al Partido Popular. Las negociaciones entre el PP y Cs para concurrir conjuntamente bajo las siglas del PP se frustraron hace un mes y provocaron la dimisión de Adrián Vázquez como secretario general de su partido. A POR EL VOTO DEL PSC Además, el PP se lanzará a por el voto del PSC en la campaña catalana. Con ese objetivo ha presentado la campaña 'Tu voto frente al espejo' para atraer a votantes socialistas que se sienten "traicionados" por Pedro Sánchez, en la que advierten a esos electores de que su voto solo sirve para "encumbrar" al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Eso sí, en 'Génova' asumen que el Partido Socialista crecerá en las elecciones catalanas, igual que ha hecho en las vascas (con una subida de dos escaños y unos 27.000 votos más que hace cuatro años). "Si el Partido Socialista ha ascendido en el País Vasco, puede hacerlo también en Cataluña. Esto es una previsión razonable", ha reconocido el portavoz del PP, Borja Sémper. En este sentido, ha indicado que si el "rechazo" al PSOE es "menor" en estas dos CCAA "es por el entreguismo al independentismo del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza". "Nosotros vamos a seguir trabajando en cada rincón de España para que no se alimenten discursos que erosionen nuestras instituciones, nuestras leyes y la integridad de nuestro país", ha garantizado Sémper, para destacar que Feijóo seguirá "construyendo una alternativa de gestión y de buen gobierno". ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA VASCA Aunque en el cuartel general de los 'populares' ya tienen la vista puesta en las catalanas, el comité de dirección del partido dedicó buena parte de la reunión a analizar el resultado en el País Vasco, donde el PP consiguió 7 escaños, uno más que los que obtuvo la coalición PP+Cs hace cuatro años. Al ser preguntado si el PP hace autocrítica por sus resultados y por su campaña en Euskadi, donde se ha hablado más de economía o industria que de asuntos como ETA, Sémper ha defendido la campaña de su candidato, Javier de Andrés, centrada en defender los problemas que preocupan a los ciudadanos ante las "nefastas" políticas del PNV. "Permítame que rebata con rotundidad esta idea de que la campaña del PP en el País Vasco ha sido tecnocrática", ha enfatizado. Además, Sémper ha destacado que han logrado el apoyo de "casi 40.000 vascos más" después de que el partido llevara 20 años en "descenso continuado". Este 21 de abril, no solo han "parado esa tendencia, sino que "han crecido". "Y aspiramos a mucho más", ha apostillado. DEBATE SOBRE LA PRESENCIA DE ETA EN CAMPAÑA Fuentes de la dirección del PP han indicado, sobre la presencia o no de ETA en campaña, que hay "una esquizofrenia" con esto en la que no deben entrar. Algunos cargos del PP consultados por Europa Press han defendido la campaña de Javier de Andrés centrada en la gestión y presentando alternativas. "El tema de ETA ya está amortizado y esto le daba más apoyos a Vox o al PNV, mientras que el PP quedaba en el medio", ha resumido en privado un presidente del partido, que ha defendido la campaña del candidato del PP a lehendakari. Sin embargo, otras fuentes consultadas han cuestionado que ETA y los más de 300 crímenes de la banda terrorista sin esclarecer no hayan tenido más protagonismo en la campaña vascas. "Creo que de ETA hay que hablar siempre porque no se ha pasado página. Todavía hay 300 asesinatos sin resolver y, por lo tanto, al PP nunca puede caérsele de la boca la palabra ETA", ha sostenido una de las fuentes consultadas. A LA ESPERA DE CONOCER EN CABEZA DE CARTEL EN EUROPEAS Por otra parte, el PP sigue manteniendo el hermetismo sobre quién será su cabeza de cartel en las elecciones europeas, un puesto en el que algunos cargos de partido sitúan como favorita a la exministra Dolors Montserrat, que ya encabezó la candidatura en los comicios de mayo de 2019. El portavoz del PP no ha dado este lunes ninguna pista sobre quién encabezará la candidatura. "Créame que no tengo esa información. Lo que sí le puedo asegurar es que la candidatura de las elecciones europeas, desde el primero hasta el último de sus miembros, va a ser una candidatura pensando en ganar influencia en Europa", ha indicado. Los 'populares' dan por hecho que aumentarán su representación en el Parlamento Europeo y así lo ha trasladado Sémper este lunes. "Cada vez que se abre una urna en España, desde que Feijóo es presidente, el PP crece y nuestro objetivo es continuar en este ritmo ascendente, en las próximas elecciones catalanas, y ser la primera fuerza en las próximas elecciones europeas", ha manifestado. Sémper considera que Sánchez lidera un "proyecto político agotado". "En 2020 el PSOE gobernaba en 10 comunidades autónomas y 22 capitales de provincia. Hoy, 4 años después, el balance de Pedro Sánchez es que gobierna en 3 comunidades autónomas y tan solo mantiene 7 capitales de provincia. Este es el balance del sanchismo unos años después de su llegada", ha finalizado.