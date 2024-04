Feijóo recomienda a Puigdemont leer la Constitución, que "Cataluña votó masivamente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recomendado este martes al candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, que lea la Constitución por el Día de Sant Jordi, un texto que, según ha subrayado, "Cataluña votó masivamente". Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona al ser preguntado expresamente qué libro recomendaría al también expresidente de la Generalitat en esta fecha. Este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. "Le propondría que leyese la Constitución, porque el pueblo de Cataluña votó masivamente la Constitución, mucho más que otros pueblos, y en la Constitución cabemos todos", ha afirmado el líder de los 'populares'. DEFIENDE LEYES IGUALES PARA TODOS LOS CIUDADANOS En relación a las palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que afirmó que no le gustaría que nadie estuviese en la cárcel al ser preguntado por Puigdemont, el líder del PP ha respondido que no tiene ningún interés en que la gente esté en prisión, pero sí que haya unas leyes "iguales para todos los ciudadanos". "Tenemos interés en que los políticos no se conviertan en los caciques del siglo XXI, que son capaces de hacer leyes con nombre y apellidos y que son capaces de autosolventar sus problemas con la justicia", ha sostenido en alusión a la Ley de Amnistía.