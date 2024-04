Estitxu Berasategi seguirá una temporada más en el Costa del Sol

Málaga, 22 abr (EFE).- La jugadora Estixu Berasategi seguirá una temporada más en el Costa del Sol Málaga al haber ejercido el club la cláusula de renovación estipulada en su contrato, informó la entidad malagueña.

“Tanto deportivamente como fuera de la pista me he sentido muy cómoda. Y encima, este año me ha dado la posibilidad de competir por Europa y los títulos nacionales”, dijo en declaraciones al club Berasategi, quien a sus 24 años se ha consolidado como una de las grandes especialistas defensivas de la Liga Guerreras Iberdrola.

La primera línea vasca, que ha culminado el ejercicio con la convocatoria a la selección española, destacó que el Costa del Sol es "un equipo con mucha ambición y el próximo año va a ir a por más y mejor”.

Estitxu Berasategi se une a la nómina de jugadoras con contrato junto a las gemelas Sole y Espe López, Silvia Arderius, Estela Doiro, Merche Castellanos, Eli Cesáreo, Rocío Campigli, Isa Medeiros y Patri Lima, además de las incorporaciones de la portuguesa Joana Resende y Marta Regordán.

El Costa del Sol disputa este sábado el partido de vuelta de cuartos de final de la competición liguera ante el Granollers y deberá ganar, al haber empatado a 25 en la ida, si quiere clasificarse para las semifinales y luchar por revalidar el título. EFE

