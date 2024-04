El PP replica a Guilarte que lo mejor es renovar el CGPJ a la vez que se cambia el sistema de elección

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha expresado este martes su "respeto" por la propuesta esbozada por el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, sobre la renovación de este órgano, pero le ha recordado que, a su juicio de su formación, lo mejor es nombrar nuevos vocales y, en paralelo, modificar el sistema de elección. Guilarte ha enviado al Congreso y el Senado su propuesta para evitar futuros bloqueos del órgano, en la que plantea dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales --12 de los 20-- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. "Todo mi respeto, pero la realidad es que estamos en conversaciones con el PSOE y nuestra postura no ha cambiado: renovación del CGPJ y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial", ha resumido. En este contexto, ha remarcado, en una rueda de prensa en el Congreso que "si el PSOE quiere desbloquear esta cuestión, lo tiene muy fácil". PSOE: NO SE PUEDE EXCLUIR AL CONGRESO Por su parte, el portavoz socialista, Patxi López, ha admitido que había visto por encima la propuesta de Guilarte pero que, a su juicio, el presidente del CGPJ aboga por que "los jueces elijan a los jueces". "Pero lo que dice la Constitución es que todos los poderes emanan del pueblo, también el Poder Judicial y el pueblo está representado aquí en el Congreso de los Diputados, así que algo tendremos que decir...", ha añadido. Además, ha insistido en que el PP ha puesto ya múltiples excusas para no acordar el nombramiento de nuevos vocales que sustituyan a los que están a punto de cumplir cinco años y medio con el mandato caducado. SE LES LLENA LA BOCA CON LA CONSTITUCIÓN "La última excusa, la intermediación de la Comisión Europea, la aceptamos, ésta puso un plazo y tuvimos que escuchar algo tan tremendo como lo que dijo Tellado, que los ultimatums los ponía ETA", se ha quejado López, quien también ha recordado que el comisario de europeo de Justicia, Didier Reynders, ha dicho que primero hay que renovar el Consejo y después, en su caso, reformar el sistema de elección. De su lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha limitado a recordar a quienes "se les llena la boca todo el día con la palabra Constitución" que renovar el órgano de gobierno de los jueces "es un mandato legal". También ha deslizado que España merece "otro poder judicial" e intentar "acabar" una parte del Poder Judicial, aquella en la que están los jueces que "utilizan la toga para hacer política".