El PP exige el cese del fiscal general y Bolaños responde que no puede: "Si dudan, pregunten a la Comisión de Venecia"

El Partido Popular ha vuelto a exigir este martes el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su "reprobable conducta", a lo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha contestado que el Gobierno no puede hacerlo y ha mostrado su apoyo a todos los fiscales frente a los "ataques" del PP. "Y si tienen dudas, pidan dictamen a la Comisión de Venecia", ha espetado. Durante el Pleno del Senado, Bolaños ha respondido a una interpelación de la senadora 'popular' María José Pardo, que ha reclamado el cese del fiscal general por el "incumplimiento de sus funciones". La senadora del PP ha sostenido que desde que García Ortiz fue nombrado en 2022, su trayectoria está marcada por "escándalos" que hacen que "no sea idóneo" para el cargo. Se ha referido a que el Tribunal Supremo vio desviación de poder en la propuesta que hizo para el ascenso a fiscal de Sala de su antecesora, Dolores Delgado; que se negara a emitir un informe al Senado sobre la ley de amnistía, o que haya asumido la responsabilidad de la nota que difundió la Fiscalía sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconociendo así --a juicio de la 'popular'-- una "vulneración del derecho al secreto profesional". Pardo ha indicado que no es solo una opinión del PP, sino también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de asociaciones de fiscales, por lo que ha preguntado al ministro "a qué está esperando" y le ha lanzado que "claro" que puede proponer el cese, concretamente a través del artículo 124 de la Constitución, relativo al Ministerio Fiscal. "Los fiscales reivindican cada día, alto y claro, su independencia, reclaman que se restituya la dignidad de esta institución. ¿Y qué hace usted, señor Bolaños? Nada, absolutamente nada más que amparar las reprobables conductas del fiscal general del Estado", ha sostenido. EL ARTÍCULO 124 NO MENCIONA EL CESE En respuesta, Bolaños ha señalado que el Gobierno, conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "no puede cesar libremente al fiscal general del Estado" y ha reprochado que la senadora haya subido a la tribuna "a pasear su ignorancia". Sobre la referencia del PP al artículo 124 de la Constitución, el titular de Justicia ha subrayado que "ni menciona la palabra cese". "Y si tiene dudas, pida un dictamen a la Comisión de Venecia", ha espetado, para reiterar su versión de que el informe que emitió ese órgano sobre la ley de amnistía avala el perdón al proceso independentista catalán. Bolaños ha criticado que el principal partido de la oposición use como uno de sus argumentos para pedir el cese de García Ortiz que "la mayoría conservadora del CGPJ, que es la agrupación del Partido Popular en el Consejo", lo considere no idóneo. Y como la senadora del PP había acusado al PSOE de utilizar la Fiscalía para tapar como el 'caso Koldo' y ser "los mayores expertos en corrupción", Bolaños ha afeado a los 'populares' que, cuando les investigan por corrupción, su 'modus operandi' es no colaborar y atacar a la Fiscalía. "Voy a defender a todos los fiscales que estén persiguiendo el delito y que estén persiguiendo la corrupción. Les voy a defender como ministro de Justicia, no les quepa ninguna duda. De los ataques que reciben de ustedes y de cualquier otro partido", ha concluido.