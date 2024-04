El PP dice que su campaña catalana estará "pegada" a problemas de la gente, como la educación, la sanidad o falta agua

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que la campaña de su partido ante las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo estará "pegada" a los intereses y problemas de los ciudadanos, como la falta de agua, la sanidad o la educación. Después del debate interno en las filas del PP sobre si la campaña vasca fue o no la más acertada y si ahora el partido cambiará el guión para las catalanas de mayo, Muñoz ha reconocido que "todas las campañas son distintas" y que "cada territorio tiene su idiosincrasia". En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, ha explicado que el partido configura una campaña "en función del territorio" y ha añadido que la campaña de las catalanas va a estar "pegada a los intereses y a los problemas de la gente". "Durante muchos años hemos visto como nadie hablaba de los problemas reales de los catalanes: nadie hablaba que la educación en Cataluña, por ejemplo, es de las peores de España. Lo hemos visto en el último informe de PISA y yo creo que es un problema que incumbe a los catalanes", ha enfatizado. LOS CATALANES MERECEN QUE SE HABLE DE SUS "PROBLEMAS REALES" De la misma manera, Muñoz ha avanzado que el PP hablará del sistema sanitario, dado que han conocido que una de las comunidades autónomas que "más invierte en privada es precisamente Cataluña". También hablarán de agua porque este verano puede haber "muchos catalanes que abran el grifo y no hay agua", ha agregado. "Lo que estamos viendo es que los partidos independentistas y el Partido Socialista únicamente están interesados en que se hable de cómo con esas elecciones se va a mantener a Pedro Sánchez en Moncloa y cómo con esas elecciones se va a despenalizar lo que han hecho unos delincuentes como son el señor Puigdemont", ha aseverado. La responsable de Sanidad y Educación del PP ha subrayado que "los catalanes merecen" y "tienen derecho a que se hable de sus problemas reales" y ha dejado claro que de eso será de lo que hablará su partido ante los comicios del 12 de mayo. CREE QUE EL PP CUMPLIÓ OBJETIVOS EN EL PAÍS VASCO Al ser preguntada si cree que ha habido demasiada tibieza con Bildu en la campaña vasca y ha faltado un discurso más ideológico y memos económico, como sostienen en privado algunos cargos, Muñoz ha indicado que ella contesta "a las críticas cuando llevan nombres y apellidos" pero es "difícil" hacerlo cuando no sabe "quién las hace". "Yo sí que le puedo asegurar que el PP tenía como objetivo crecer en votos, en porcentaje y en escaños, y efectivamente así ha sido en el País Vasco", ha declarado, después de que el PP haya logrado 7 escaños y más de 97.000 votos, superando así los 6 diputados y 60.650 votos que logró en 2020 la coalición de PP+Cs. Muñoz ha afirmado que ningún demócrata puede estar contento con el resultado" de las vascas después de que Bildu haya logrado "el mejor resultado de su historia", máxime cuando, según ha recordado, "hace escasos días eran incapaces de reconocer que ETA era una banda terrorista". "A mí me produce muchísima pena. Pero más pena me produce ver la satisfacción del principal partido del gobierno, del PSOE, que desde que está gobernando Pedro Sánchez, pues ha hecho ampliar todos esos apoyos al independentismo", ha manifestado. En este sentido, la vicesecretaria del PP ha insistido en que su partido, en una campaña "complicada", ha cumplido con sus objetivos, que eran "mejorar escaños y en porcentaje" de voto. "Nosotros estamos ya en la siguiente pantalla, que son las elecciones catalanas", ha reconocido.