El PP dice que es "increíble" que Illa se reuniera con Koldo, el "chófer de otro ministro": "Huele mal"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que es "increíble" que el exministro de Sanidad y candidato del PSC en Cataluña, Salvador Illa, se reuniese con Koldo García, "el chófer de otro ministro para hablar de contratos" en la pandemia. Tras señalar que esto "huele mal", ha dicho que espera que Illa "no se escape" este miércoles en su comparecencia en la comisión del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'. Así se han pronunciado un día después de que Illa asegurase en el Congreso que sólo habló una vez con Koldo pero Sanidad no contrató con su empresa. Por su parte, su exjefe de gabinete, Víctor Francos, reconoció en el Senado que se vio tres veces con el exasesor del exministro José Luis Ábalos. Tellado ha denunciado "serias contradicciones" entre Illa y el que fuera su jefe de gabinete en el Ministerio de Sanidad. "Es bastante impensable, increíble que un ministro se reúna con el chofer de otro ministro para hablar de contratos. Y eso lo reconoció ayer en el Congreso el señor Illa", ha aseverado, para añadir que este asunto "huele mal". Por eso, ha dicho que espera que la comparecencia de Salvador Illa en el Senado este miércoles permita "profundizar" en el "interrogatorio", de forma que "allí no se escape como ha pretendido hacer en el Congreso". "SILENCIO CÓMPLICE DE KOLDO GARCÍA" En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha indicado que es "lamentable" que este lunes el PSOE no formulara preguntas ni a Illa ni a Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, sobre "por qué se celebraron esos contratos que están siendo investigados a día de hoy por la Audiencia Nacional" cuando además han conocido que esa empresa "no había gestionado nunca material sanitario" y "está siendo investigada por comisiones y por contratos falsos". Tellado ha afirmado que las respuestas del ministro estaban "pactadas y preparadas" y se dedicó a leyerlas en su comparecencia, y ha añadido que el "silencio" de Koldo García también estaba "pactado" en "una reunión con el señor Santos Cerdán hace apenas diez días". "Una reunión que fue ocultada y que ayer pudimos conocer", ha apostillado. Por eso, ha dicho que Koldo fue capaz de afirmar con "rotundidad que no sabe si milita en el PSOE pero sí sabe que volverá". "Volverá porque eso es lo que pactó con el señor Santos Cerdán a cambio de su silencio", ha manifestado. Tellado ha denunciado un "pacto de silencio" de Koldo García con el PSOE por "miedo a que se sepa la verdad". "Koldo García, con su silencio cómplice, ha aceptado ser el cortafuegos del núcleo duro del PSOE", ha enfatizado. El dirigente del PP ha subrayado que "la verdadera comisión de investigación" es la del Senado mientras que la que se ha creado en el Congreso es una comisión de "ocultación" y "obstrucción" que, en su opinión, lo que pretende es "generar ruido para que nadie entienda absolutamente nada". NUEVAS INFORMACIONES SOBRE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Asimismo, Tellado se ha hecho eco de la información del diario 'El Debate' acerca de que el Gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 138.000 euros a una consultora siendo accionista su mujer y ha recalcado que en una democracia "moderna y madura", el Ejecutivo "estaría dando explicaciones y rindiendo cuentas". "Hoy sabemos que ha adjudicado contratos, es decir, que ha dado dinero de todos los españoles a una empresa de la que era accionista la esposa del presidente del Gobierno", ha asegurado, para añadir que el PP seguirá trabajando para que "se llegue al final" en todo lo que tiene que ver con este caso. Al ser preguntado si, tras esa nueva información, el PP va actuar por si hay un posible conflicto de intereses como hizo con Air Europa, Tellado ha señalado que lo van a analizar los servicios jurídicos del partido porque están hablando de "un contrato del Gobierno de España a una consultora de la que es accionista la esposa del presidente del Gobierno". Tellado ha insistido en que deben analizar este asunto porque no saben "si en esa adjudicación ha participado directamente el propio presidente del Gobierno". "Si hubiese participado, estaríamos ante un caso de conflicto de intereses; O si el hecho de que un subordinado del presidente del Gobierno concediese ese contrato nos coloca ante un caso de presunto tráfico de influencias", ha apostillado. Por eso, ha reiterado que el alcance de esa cuestión deberá ser analizada por los servicios jurídicos del PP. "En cualquier caso coincidirá conmigo que la noticia suena bastante fea, que el Gobierno de España le adjudique un contrato a una empresa participada por la esposa del presidente del Gobierno", ha agregado. Tellado ha subrayado que "lo normal" sería, ante un caso como éste, que alguien "hubiese comparecido en la Moncloa para desmentir la información o aportar los datos necesarios para disipar las sombras de duda". A su entender, la política de comunicación del Gobierno consiste en "tapar un escándalo con el escándalo de mañana".