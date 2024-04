El PP acusa a Bolaños de dar una "amnistía encubierta" a Otegi y Marlaska dice que la acusación es tan grave como falsa

El PP ha acusado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de otorgar una "amnistía encubierta" al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "al dar órdenes" al fiscal general del Estado de "salvar" al líder de la izquierda abertzale en causas judiciales sobre crímenes de ETA en la Audiencia Nacional, lo que significa "chapotear en la sangre" de las víctimas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha calificado de "barbaridad" y ha negado que ni él ni nadie del Gobierno diera órdenes a la Guardia Civil para excluirlo de informes remitidos a la Audiencia Nacional sobre crímenes de ETA. "¿Pero usted se cree que la Guardia Civil, que ha luchado contra ETA, que derrotó a ETA, que ya no existe, admitiría una orden? ¿Usted se cree que yo, como ministro del Interior, admitiría una orden?", ha contestado Grande-Marlaska a la senadora del PP Ana Beltrán en la sesión de control en la Cámara Alta. La senadora 'popular' ha agradecido a la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero, por presentar una querella ante la Audiencia Nacional contra Arnaldo Otegi y el exintegrante de ETA José Aulestia, alias 'Zotxa', por presunto delito de asesinato terrorista contra el directivo de Michelin Luis María Hergueta en junio de 1980. Beltrán ha sostenido que la orden de "salvar" a Otegi eliminando referencias al líder de EH Bildu en los informes de la Guardia Civil remitidos a la Audiencia Nacional la dio el ministro Bolaños al fiscal general del Estado, y éste a su vez "a sus subordinados". "La orden de salvar al terrorista Otegi la dio el ministro Bolaños al fiscal general del Estado y éste a sus subordinados. El ministro Bolaños ha dado la orden de que con Otegi perfil bajo, con Otegi ni tocarlo; lo acordaron con él antes de las elecciones generales, por eso nada les pidió públicamente para apoyar la investidura de Pedro Sánchez", ha sostenido Beltrán. ACUSACIÓN TAN GRAVE COMO FALSA "Su acusación es tan grave como falsa", ha replicado Grande-Marlaska, que también ha reprochado al PP que haya llamado este martes en el Senado "traidor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, ha comentado que el jefe del Ejecutivo lo nombró ministro del Interior por su etapa anterior como juez, en la que como otra mucha gente "se jugó el pellejo" contra ETA. "Sabiendo mi trayectoria, sabe lo importante de defender la separación de poderes", ha dicho. El ministro del Interior ha retado a Beltrán a decir esa "barbaridad" fuera del Senado, aludiendo a posibles consecuencias judiciales. Además, ha pedido al PP que defienda el trabajo de la Guardia Civil y del resto del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de los jueces. Grande-Marlaska también se ha referido a las elecciones en el País Vasco y al resultado del PP, que ha relacionado con el intento de "arañar votos con lo sucio". "Así no se gana; País Vasco, Cataluña, toda España quiere convivencia, seriedad y que trabajemos por ellos y por el bienestar", ha terciado. La senadora había sostenido antes que "es falso" que ETA no exista, culpando al Gobierno del PSOE del crecimiento de EH Bildu hasta empatar con el PNV en escaños en las últimas elecciones vascas. "ETA no mata, pero sigue en las instituciones y con los mismos objetivos por los que mataban", ha enfatizado.