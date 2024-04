El ministro Torres dice que la creación de las comisiones de memoria democrática es "una magnífica noticia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la aprobación este martes, por parte del Consejo de Ministros, de tres comisiones de trabajo sobre memoria democrática es "una magnífica noticia". "Ahora hay una herramienta, un instrumento jurídico. Lo conforman personas de importante prestigio y ya hemos conseguido ese acuerdo para caminar", ha señalado este martes en Pamplona, en respuesta a los medios de comunicación tras la reunión de la comisión negociadora Navarra-Estado para la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) en relación con la competencia de tráfico. En concreto, según ha explicado Torres, este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros la constitución de tres comisiones: "una para la restauración y restitución de todo lo que significó el pueblo gitano y lo que sufrió durante los años de la dictadura", otra para la "defensa de los derechos humanos", y otra sobre "la restitución a las víctimas de la República desde el punto de vista económico para las que no fueron restituidas en los años precedentes". Según ha relatado, la ley de memoria democrática aprobada en octubre del 2022 "tuvo dificultades para su desarrollo en un año complejo, que fue el 2023, con una cita electoral autonómica, luego también elecciones generales, y dos investiduras", si bien "ha cogido velocidad de crucero en el año 2024". En respuesta a los medios sobre cómo se va a reconocer y reparar a las víctimas, Torres ha indicado que "a lo largo de la historia, a partir del año 78 con la Constitución y los años posteriores con los distintos gobiernos, ha habido indemnizaciones a víctimas del franquismo sin marco jurídico". "La primera ley, del año 2007, que es la conocida como ley de memoria histórica. A partir de ahí se consiguió tener, por ejemplo, fondos para la recuperación de las víctimas del franquismo y de la dictadura que estuviesen en fosas comunes, y eso se desarrolló modificando la ley del 2007 y ampliándola en la ley de memoria democrática del año 2022", ha dicho. En este sentido, ha subrayado que es "cierto que muchas de las víctimas ya han perecido, pero hay también familiares y lo que estamos haciendo es justamente cumpliendo con un mandato que es internacional y universal, que es la reparación que se produce tras una dictadura y un golpe militar ilegítimo e ilegal, la restitución a las familias, la devolución de sus familiares desaparecidos". Ha añadido Torres que "ya hay partidas económicas" para "conseguir caminar en las exhumaciones, para todas las víctimas, para todas las víctimas de la guerra civil". "Lo que ocurre es que las víctimas que quedan en fosas son las víctimas del lado vencido, y no del vencedor, que fueron exhumadas en los años posteriores a la guerra civil y durante los años de la dictadura", ha apuntado. Además, ha remarcado que "no se entiende por qué se ponen pegas, como ha ocurrido, por ejemplo, con algunas leyes autonómicas, a que haya un mapa de fosas o que se exhumen los restos de las personas que quedan, que son todavía miles y miles en España". Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha mencionado el reconocimiento realizado a víctimas de violencia por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra. En este sentido, ha señalado que "Navarra ya emprendió su camino, que no sé si tiene mucho que ver con lo que está planteando el ministro, aunque sí es un reconocimiento de lo que fueron las víctimas de violencia de extrema derecha o violencia policial". "Se empezó con esta ley la legislatura pasada y llevamos nuestro propio camino, estas han sido las primeras doce víctimas reconocidas y en esa comisión de reconocimiento seguiremos avanzando. Creo que la comisión tiene más o menos el mismo espíritu de lo que ha comentado el ministro, personas de reconocido prestigio y creo que hay que avanzar también en reconocer lo que ocurrió e intentar restaurar el daño que se causó", ha dicho.