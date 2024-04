El ascenso meteórico de Ariadna Chueca en el arbitraje de élite

Ivone Palenzuela

Santa Cruz de Tenerife, 23 abr (EFE).- Como cualquier niña que pasa sus tardes en una cancha de baloncesto, Ariadna Chueca se había imaginado jugando en grandes escenarios como mundiales, europeos y Olimpiadas. Esta tinerfeña amante de la pelota naranja lo está logrando, aunque desde una faceta del juego en la que nunca se imaginó: el arbitraje.

Su experiencia como árbitra comenzó en Finlandia, en 2015, y en apenas cuatro años logró hacerse un hueco como árbitra FIBA y colarse en las grandes citas como la reciente Final Four de la Euroliga femenina o la preselección de París 2024.

“Todavía no me ha dado tiempo de asimilarlo, hasta que no pare un poco, vea fotos y termine de ver los vídeos. Esta ha sido mi primera Final Four y recibir dos partidos y que el segundo sea una final ha sido un sueño, no sé cómo explicarlo”, ha contado Chueca en una entrevista a EFE sobre su última experiencia en Turquía.

La tinerfeña fue designada como árbitra principal del partido más importante de la temporada en el baloncesto femenino europeo, algo que “no esperaba”, pero que sin duda es el premio a una buena temporada y a una trayectoria que ha ido creciendo a marcha rápida.

En los últimos años, no ha parado de encadenar presencias en grandes eventos como la Copa del Mundo 2022, la Basketball Champions League, el Eurobasket Women 2023, los torneos internacionales de formación o el Preolímpico femenino del pasado mes de febrero, vivencias que ha combinado siempre con su plaza como colegiada de las competiciones nacionales de la FEB.

A ese ajetreo se sumó que, desde el año pasado, ejerce como directora técnica del Comité de Árbitros de la Federación Canaria y con ello, sus semanas transcurren entre viajes a Europa y a la península, un sinfín de partidos y gestión autonómica. Y todo ello sin contar la labor más importante que no es otra que el cuidado de su hija de cuatro años.

La fuerza para aguantar todo esto está en su amor al baloncesto y en el apoyo de su familia para la crianza de su hija durante los viajes. También en la comprensión que recibe desde casa ya que su marido se dedica de forma profesional a este deporte como entrenador.

“El apoyo es fundamental y compartir el mismo ambiente de baloncesto, aunque sea desde otra faceta, es muy importante”, ha valorado.

Una de sus señas de identidad es vivir cada encuentro “al cien por cien” sin importar si está arbitrando una final europea o un partido de Primera Autonómica. “Si vives cada partido como si fuera el último te ayuda a dar lo mejor de ti, lo que pueda venir luego es un extra”, ha dicho.

En este caso, ese “extra” es nada más y nada menos que la posibilidad de poder arbitrar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La tinerfeña está incluida en una lista de 40 árbitros, de los que 30 serán seleccionados para participar en el torneo olímpico tras superar 14 semanas de intensa formación física, psicológica y teórica.

Entre algunas facetas relevantes de la formación, Chueca ha hablado sobre el análisis profundo del juego en vídeo y también de la preparación psicológica en la que se imparten nociones sobre gestionar el error o controlar la respiración durante los momentos tensos de los partidos.

“Estar en las Olimpiadas es el sueño de todo niño, todos queremos estar ahí, primero soñé estar como jugadora y la verdad es que la oportunidad de ir desde esta perspectiva no la hubiera imaginado jamás. No sé si llegará, pero si no es esta vez será a la siguiente porque seguiré luchando para ello”, ha añadido.

Una de las claves de su buen rendimiento como árbitra es, según cuenta, su conocimiento del juego desde el punto de vista del jugador tras muchos años en la pista.

“Ser capaz de entender los sentimientos que tienen los jugadores en cada momento, te ayuda en aspectos como entender la frustración. Creo que mi experiencia como jugadora me ha ayudado a adaptarme a los grandes partidos”, ha considerado.

Chueca comenta que dentro de su frenético día a día, una de las cosas que más tiempo “roba” a los árbitros es el análisis de los partidos en vídeo, al igual o incluso en mayor detalle, de lo que haría el cuerpo técnico de cualquier equipo de élite.

“Tenemos una rutina de gimnasio pero hay una rutina que es casi más importante que es entender cómo juegan los equipos, cuándo reaccionan y cuándo no, dónde va a ser la acción de tiro…Hay muchísimas cosas que no podemos dar por hecho y que hay que entender a la hora de preparar un partido”, ha aportado.

Para Chueca esta es la forma “de meterse en el rol” ya que cree que el cuerpo arbitral es “el tercer equipo” y tiene que estar igual de preparado que el resto de participantes en el juego.

“Al final es un análisis muy grande, cortamos vídeo y se invierte muchísimo tiempo. Es un trabajo que mucha gente no valora porque está en la sombra”, ha manifestado.

Es precisamente esa dedicación fuera de la pista lo que aporta la seguridad para afrontar las grandes citas del baloncesto FIBA en las que Ariadna Chueca se ha convertido ya en una protagonista fija. EFE

