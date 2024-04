Borràs (Junts) ve "inequívoco" que haya un Govern independentista tras el 12M

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que ve "inequívoco" que la Generalitat tenga que estar dirigida por un Govern independentista tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Así lo ha dicho en una entrevista de este martes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha secundado las declaraciones del candidato del partido a la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista de este martes en 'El Punt Avui' en la que ha apostado por tratar de que el independentistmo gobierne pese a no obtener una mayoría absoluta. Ha defendido que Junts saliera del Govern en 2022, un año después del pacto con ERC tras las elecciones de 2021, y lo ha achacado a los incumplimientos de los republicanos. Borràs sostiene que el acuerdo entre Junts y ERC era para un Govern independentista, y que los de Pere Aragonès han acabado por lidrar "un Govern en minoría" que funcionaba como un tripartito junto a PSC y Comuns, según ella. JUNTS Al preguntársele si se ha sentido cuestionada como presidenta de Junts, Borràs ha recordado que ganó las primarias "de manera más que contundente". En relación a que Puigdemont pueda optar a presidir la formación, ha opinado que al expresidente catalán "no le hace falta" tener ese cargo para reivindicar su liderazgo, ya que todos lo afiliados son 'puigdemontistas'. ALIANÇA CATALANA Sobre el posible apoyo de Aliança Catalana --la candidatura liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols-- a Junts+ tras los comicios, ha defendido que "el presidente Puigdemont ha sido muy claro". "Puigdemont ha sido tajante en esta cuestión, y ha dicho que no, que no negociará con estas formaciones políticas", ha asegurado la expresidenta del Parlament.