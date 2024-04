Andalucía reclama al Gobierno una "reunión urgente" para que le aclare las negociaciones sobre Gibraltar

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado que la Junta se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores reclamando una "reunión urgente" para que se le informe sobre el desarrollo de las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit. En declaraciones a los periodistas este martes en Sevilla, Sanz ha justificado la petición de esta reunión, en la que, según ha apuntado, también deberían participar los alcaldes de la comarca del Campo de Gibraltar, en el hecho de que el Gobierno central no está facilitando "información" sobre cómo se están desarrollando las citadas negociaciones en relación con la colonia británica. Ha insistido en denunciar "la falta de transparencia y el oscurantismo" con el que el Gobierno central está llevando a cabo las negociaciones sobre Gibraltar, apuntando que es la primera vez en la historia que se "excluye" de la información a la Junta y los ayuntamientos de la comarca. "Hace año y medio que no hay ninguna información sobre esta cuestión y nosotros reclamamos la necesidad de que el Gobierno de la nación aclare en qué términos se está negociando en relación con algo que afecta claramente a los ciudadanos del Campo de Gibraltar", según Sanz, quien ha recalcado que, en este sentido, la Junta y los alcaldes deberían de tener la información necesaria. Ha querido dejar claro que la Junta de Andalucía "siempre ha actuado con lealtad institucional", esto es, siendo "leal a la política internacional del Gobierno". Tras pedir al Gobierno central "transparencia y claridad", ha indicado que la Junta sí está a favor de que se alcancen acuerdos con el Reino Unido en relación con Gibraltar, pero "no cualquier acuerdo". Así, ha rechazado acuerdos que puedan provocar daños en el ámbito portuario con dumping fiscal o dumping de tasas. Ha considerado que debe haber información sobre cómo se van a ver afectados los 15.000 españoles que trabajan en Gibraltar; sobre el uso compartido del aeropuerto; en materia de seguridad, o acerca de si se están poniendo sobre la mesa medidas medioambientales en relación con la depuración de aguas, entre otros asuntos. "Andalucía no quiere formar parte de la negociación, pero sí necesita estar informada de lo que se está negociando", ha señalado Sanz, quien ha agregado que el proceder no debe ser "ocultar" información importante como sí está haciendo el Ejecutivo nacional.