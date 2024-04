Vox destaca su "crecimiento" en Euskadi, pero lamenta que "el separatismo ha vuelto a ganar en las urnas"

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha valorado el "crecimiento" de Vox en el País Vasco, pero ha lamentado que "el separatismo ha vuelto a ganar en las urnas". En declaraciones a Radio Euskadi, Hernández ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en las que el PNV superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento. En este sentido, Martínez ha mostrado su satisfacción por el escaño logrado y "el crecimiento del partido" en el País Vasco. No obstante, ha reconocido que no es un día "especialmente alegre porque el separatismo ha vuelto a ganar en las urnas". Por otro lado, ha indicado que el objetivo de Vox en la próxima legislatura pasará por "volver a ser oposición y sacar temas que otros partidos no tienen intención de hacer pese a que preocupan a todos los vascos". "Seguir dando la batalla", ha zanjado.