Vox arremete contra el PP por querer comerse sus votos en País Vasco y les responsabiliza del pacto PNV-PSE

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cargado este lunes contra el PP por querer absorber el escaño de la formación en el Parlamento vasco, al tiempo que les ha acusado de ser "corresponsables" del pacto entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, que presumiblemente reeditarán el gobierno autonómico después de las elecciones de este domingo. Vox consiguió mantener su asiento por Álava, que el PP buscaba quedarse. La estrategia de los 'populares' ha vuelto a generar malestar en el seno del partido de Santiago Abascal, que denuncia reiteradamente que su pretensión de absorber el voto a Vox es errónea. "Una vez más se equivocan de enemigo y aliado", ha lamentado Garriga en rueda de prensa desde la sede nacional. El secretario general, que ha comparecido para valorar la jornada electoral, ha centrado su intervención en reivindicar a Vox como "la única fuerza que combate al separatismo y a los enemigos de España", en contraposición con, según denuncian, Alberto Núñez Feijóo, que "está dispuesto a pactar con el PNV". "Lo más triste de los tristes resultados es tener que ver cómo Feijóo tenía planteada una campaña electoral en contra de Vox y quería que no obtuviera la representación que ya tenía", ha señalado Garriga, para pasar a hacer hincapié en las diferencias entre su partido y el PP. Cree que Vox es "incómodo" para los 'populares' porque "visibiliza su verdadera cara". "Pacta cuando puede con el PSOE en la UE, está dispuesto a regularizar inmigrantes ilegales, no combate como dice al separatismo y es el mayor impulsor de agendas como el Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030", ha enumerado. "El PP es el peor enemigo en los gobiernos autonómicos que compartimos", ha zanjado el vicepresidente de Vox, que sin embargo no ha hecho alusión alguna a la posibilidad de romper las cinco alianzas que mantienen en los territorios. PARA LAS CATALANAS De cara a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo, Garriga ha querido advertir al PP de que "el enemigo a batir es el separatismo y el colaboracionismo necesario del PSC". "Confrontar al separatismo y no compadrear y sentarse para hablar de no se sabe qué", ha agregado, en una referencia velada a los contactos mantenidos por el PP y Junts de cara a la investidura fallida de Feijóo. En esta línea, ha querido avanzar que en "denunciar todas y cada una de las tropelías del separatismo" será una de las líneas maestras de la campaña catalana, junto a la oposición a la inmigración ilegal, favorecer la seguridad en las calles y proteger la industria, entre otras.