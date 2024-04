Sumar desoye las quejas de IU, defiende cumplir su meta de entrar en Euskadi y espera una tendencia "ascendente"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que la obtención de un escaño en Euskadi pone las bases para una tendencia ascendente de la formación y difiere del análisis de IU, que alertaba de que el proyecto liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz no lograba aglutinar a la izquierda alternativa y que la división con Podemos implica la pérdida de votos y escaños. Tampoco contempla un escenario en el que IU, que ha avanzado un debate para replantearse su relación con Sumar, tenga consecuencias a nivel interno y ha subrayado que, pese a que la vida orgánica de Sumar es compleja por la pluralidad de organizaciones, en ello también comporta una de las fortalezas de Sumar. Hoy mismo el secretario de Organización de IU, Ismael González, ha dejado en el aire la presencia de su organización en la reunión del grupo promotor de Sumar de este sábado, que elegirá a la ejecutiva del partido, pues valoraban si ir o no. Y también pidió crítica interna y ser consciente de que la división con Podemos penaliza electoralmente dado que el objetivo de este frente amplio es concentrar organizaciones, no perderlas. Frente a esta visión y en rueda de prensa este lunes, Urtasun ha indicado que aunque Sumar no se conforma con su desempeño en las elecciones vascas, han conseguido el objetivo de estar en la cámara autonómica en un contexto difícil ante la pujanza de Bildu. Las elecciones comportaron que Sumar, con un 3,34% de votos y más de 35.000 papeletas logró un escaño por Álava que ostentará Jon Hernández, por la cuota de IU; mientras que Podemos desaparecía del parlamento autonómico con el 2,25% de los sufragios (23.697 votos). No obstante, la fractura perjudicó a la izquierda no nacionalista que en 2020 tenía seis escaños y lejos de los más de 70.000 votos que logró entonces la coalición Elkarrekin Podemos. SON EL REFERENTE PARA LOS PARTIDARIOS DE LA IZQUIERDA CONFEDERAL No obstante, Urtasun ha agregado que una vez asegurada su presencia institucional en Euskadi, cumpliendo así la tendencia de la mayoría de sondeos, están "convencidos" que "marcará una tendencia ascendente de Sumar, tanto en las elecciones catalanas como en las europeas. Es más, ha señalado que conseguir presencia en Euskadi pone las bases para lanzar su proyecto en esta comunidad, dado que ahora Sumar es la "referencia" de todas las personas que quieren una "izquierda confederal fuerte", una vez que Podemos ha quedado como fuerza extraparlamentaria. Cuestionado sobre si hacen autocrítica como ha demandado IU, el portavoz de Sumar ha loado el esfuerzo de su formación en campaña para conseguir entrar en Esukadi, si bien tienen claro que aspiran a ir "mucho más allá" en próximas citas electorales. De nuevo sobre la visión crítica de IU respecto a la evolución de Sumar, Urtasun ha expresado su respecto al debate interno de las formaciones, pero tienen claro que el espacio dispone de "grandes fortalezas", cuentan con una hoja de ruta para el despliegue de la candidatura a las europeas (algo que IU aún no ha confirmado y debate esta tarde) y que la relación con las formaciones en Euskadi ha sido "magnífica". "Insisto, estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo", ha desgranado el también titular de Cultura, para defender que Sumar va a ser capaz en el futuro de ensanchar su electorado. SUMAR SOLO DARÁ APOYO EN EUSKADI A UN GOBIERNO DE IZQUIERDA En cuanto a la posición que tendrá Sumar de cara a la gobernabilidad en Euskadi, Urtasun ha señalado que será la formación en esta comunidad la que decidirá su política de alianzas y apoya el criterio marcado por la cabeza de lista, Alba García, de apostar por un gobierno nítidamente de izquierdas. Fuentes de la formación de Díaz subrayan que no se les puede achacar la fragmentación en la izquierda, dado que ha sido Podemos quien no ha querido estar en Sumar tras su ruptura a nivel estatal de finales de año y que, tanto en Galicia como en Euskadi, los morados trataban de marear sobre la opción de una confluencia autonómica. También enmarca la reapertura de tensiones con IU, que se dieron también por el desarrollo orgánico de Sumar y el papel de los partidos en esa dirección, a la situación interna de esa organización, que tiene su proceso congresual en mayo donde parece que habrá disputa por el liderazgo entre la ministra de Juventud, Sira Rego, y el exlíder de la federación andaluza, Antonio Maíllo. PODEMOS ASUME EL MAL RESULTADO, PERO SU PROYECTO ES NECESARIO Por su parte, Podemos ha admitido que sus resultados han sido "malos" tras no haber obtenido representación en el Parlamento vasco. Así lo ha dicho en una rueda de prensa su portavoz Pablo Fernández, que ha indicado que la formación tiene que seguir trabajando con los concejales que les quedan en el País Vasco para "ser más fuertes" y tener un proyecto más sólido "dentro de poco". "Es absolutamente imprescindible que nuestro espacio esté fuerte para lograr propiciar auténticos cambios, verdaderas transformaciones en Euskadi", ha expresado Fernández, lamentando a su vez que "el bloque de poder" de PNV y PSE volverá a gobernar, lo que se traduce en que los ciudadanos vascos continuarán teniendo "los mismos problemas". También está convencidos en Sumar que IU aceptará el cuarto puesto de la candidatura a las elecciones europeas, dado que su dirección aboga por ello y las federaciones más numerosas, como Andalucía, está a favor. No obstante, las federaciones madrileña y valenciana han demandado de cara a la Coordinadora Federal, que se reúne esta tarde para tomar su decisión, rechazar la propuesta de Sumar, ir incluso a las europeas en solitario y suspender toda relación orgánica con el partido de Díaz.