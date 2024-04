Sumar aspira a representar en el Parlamento vasco a "toda la izquierda", incluidos los votantes de E-Podemos

El diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha afirmado que la coalición va a tratar de "ampliar todo lo posible" su espacio político y representar en la Cámara Vasca a "toda la izquierda", incluidos los 23.000 votantes de Elkarrekin Podemos que se han quedado sin representación. Martínez ha trasladado este mensaje en una comparecencia en la sede de Ezker Anitza-IU de Bilbao junto al secretario de Organización de esta formación, Íñigo Martínez Zatón, y la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz. Tras resaltar que Sumar ha logrado obtener representación política en el Parlamento Vasco, que era su objetivo, ha añadido que lo ha conseguido en "un contexto complejo donde fuerzas hegemónicas y en diferentes territorios han sido capaces de polarizar la campaña electoral". En todo caso, han acogido "con humildad estos resultados, asumiendo que no nos conformamos y que nos corresponde mirar hacia el futuro ampliando el banco de la izquierda confederal todo lo posible". En este sentido, y al igual que han hecho los dos portavoces de las formaciones integrantes de la coalición, Lander Martínez ha afirmado que, desde su punto de vista, les corresponde "asumir" la representación, "con humildad y todo lo bien que podamos hacer, también de esos 23.000 votos de este espacio político que se han quedado sin representación". Desde su perspectiva, entienden que les "corresponde tratar también de representar a esos votantes de Elkarrekin Podemos porque consideran que "Sumar es el proyecto común de todos los votantes que apostaron por una opción de izquierdas en estas elecciones y que nos corresponde ahora liderar esa representación". El diputado de Sumar ha subrayado que lograr representación en la Cámara Vasca era un objetivo primordial, por lo que, de entrada, expresan su "satisfacción" por poder llevar al Parlamento las políticas progresistas que han expuesto durante la campaña. PUNTO DE PARTIDA Sin embargo, ha puntualizado, desde Sumar creen que este es "un primer paso y un punto de partida" porque el objetivo es su desarrollo en términos territoriales, para crecer y consolidarse en pueblos y ciudades de Euskadi. En este punto, ha llamado a hacer una reflexión sobre cuál va a ser la composición del Parlamento Vasco, con una mayoría con partidos de izquierdas que, a su entender, confirma que la ciudadanía vasca ha vuelto a hacer una apuesta progresista en términos de voto". Martínez ha considerado que ese reparto de espacios debería llevar a una reflexión sobre cuál va a ser la posición del próximo Ejecutivo, que debería ser progresista para Sumar pero que, "a todas luces", van a volver desde el PSE a apostar por una coalición con un partido que apuesta por políticas neoliberales y que es el causante de la situación en Osakidetza", en alusión al PNV. Para Martínez, esa apuesta de los socialistas vascos por una coalición con los jeltzales debiera ser "contraintuitivo" para "un partido, como el socialista, si quiere levantar la bandera del progresismo". El diputado de Sumar en el Congreso se ha mostrado convencido de que "en Euskadi se acerca un cambio político que tiene signo progresista y que, por los resultados que se han obtenido, va a ser plural y diverso donde nuestro espacio va a tener un papel fundamental". Además, ha proseguido, "si algo se puede concluir en estas elecciones, es que para que existan cambios de fondo y cambios de gobernabilidad en Euskadi es fundamental la izquierda confederal", ha concluido. Esta era la primera ocasión en que Sumar se presentaba a unas elecciones autonómicas vascas, a las que ha concurrido en una coalición integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak y Más Euskadi-Euskadi Eraiki, después de que fuera imposible llegar a un acuerdo para presentarse junto a Podemos, que lo ha hecho junto a Alianza Verde. Tras el 21A, Sumar entra en el Parlamento Vasco con un escaño, el obtenido en Álava por Jon Hernández, que renueva así acta en Vitoria-Gasteiz, aunque el que obtuvo en las pasadas elecciones fue por Elkarrekin Podemos. La coalición se ha quedado además a alrededor de 600 votos de lograr el escaño de su candidata a lehendakari, Alba García por Bizkaia que, finalmente, se ha quedado fuera de la Cámara Vasca. FUTURO DE ALBA GARCÍA En este sentido, y sobre el futuro papel de García en el partido, Martínez ha dicho que va a ser "fundamental para este espacio porque ha demostrado en esta campaña que ha sabido consolidar su liderazgo". Por su parte, Iñigo Martínez, de Ezker Anitza-IU, ha añadido que a Alba García le corresponde un papel de trabajo "fundamental" en el futuro porque "se echó la campaña a sus espaldas" y que, "de forma natural y con su trabajo, su constancia y con su papel en la campaña y en los debates, así lo ha demostrado". Igualmente ha trasladado el mensaje de que desde Sumar, y con su escaño, asumen la tarea de, "con estos mimbres, reconstruir este espacio"; por lo que su mensaje "es claro a esos 23.000 personas que no les han votado por lo que les toca ahora "conectar con ellos y con sus intereses". Por su parte, Carmen Muñoz ha coincidido en valorar "positivamente" la representación obtenida, porque la situación "no era fácil y las encuestas no nos sacaban del cero hasta casi los últimos días". En la misma dirección que su+s dos socios de coalición, ha defendido que el papel de Sumar ahora es tratar de ensanchar y ampliar su espacio político, con "quien quiera realmente sumarse a este proyecto" puesto que, tal y como ha subrayado a continuación, "desde el principio hemos dicho que este espacio tiene que ser amplio y que está abierto a cualquier organización que esté realmente dispuesta a trabajar positivamente con el proyecto".