Sánchez reitera al rey de Jordania, al presidente de Egipto y a la Autoridad Palestina que la reconocerá como Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido conversaciones telefónicas con el rey de Jordania, Abdullah II; con el presidente de Egipto Abdelfattah Alsisi; y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en las que les ha agradecido sus esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio y ha reiterado su intención de reconocer a Palestina como Estado. "He mantenido una conversación con el presidente de Egipto, para transmitirle mi agradecimiento por los esfuerzos que está desarrollando para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, que ha sido recogido por Europa Press. "Además, le he informado del compromiso de España con el reconocimiento de Palestina y con su ingreso como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. También le he transmitido mi convicción de que debemos trabajar juntos para impulsar a las partes hacia un proceso político. El camino para la paz y la seguridad en Oriente Medio pasa por la solución de los dos Estados y el mutuo reconocimiento.", ha indicado a continuación. Por la misma vía, Sánchez ha informado de su conversación con el rey de Jordania, país que acoge a buena parte de los refugiados palestinos y e ha trasladado su apoyo "en el convulso contexto regional" al tiempo que ha señalado que los esfuerzos de este país a favor de la paz y la estabilidad son "dignos de elogio". "Le he informado del compromiso de España con el reconocimiento de Palestina como Estado y con su ingreso como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Debemos trabajar juntos para ofrecer un horizonte político de paz y seguridad en la región", ha apuntado. De igual forma, el presidente del Ejecutivo ha conversado con el presidente de la Autoridad Palestina para transmitirle su "firme apoyo y solidaridad ante la dramática situación que atraviesa el pueblo palestino" además del "pleno compromiso" de España con el reconocimiento de Palestina como Estado y su ingreso como miembro de "pleno derecho" en Naciones Unidas. Sánchez mantiene estos contactos después de que la semana pasada finalizase una gira por varios países europeos con el objetivo de sumar apoyos al reconocimiento de Palestina como Estado, aunque no logró nuevas adhesiones dado que la mayoría de socios prefiere esperar a que se den las condiciones adecuadas, mientras Sánchez sigue decidido a hacer oficial el reconocimiento en las próximas semanas.