PNV vence por la mínima a EH Bildu, con la que empata en escaños, y podrá reeditar Gobierno con un PSE al alza

El PNV ha ganado por la mínima, con cerca de 29.000 votos, a EH Bildu, con la que, sin embargo, ha empatado a 27 escaños en una encarnizada contienda electoral autonómica entre ambas formaciones por la hegemonía en Euskadi. Al término de la jornada, los jeltzales han perdido cuatro parlamentarios, pero ganan 20.549 votos respecto a las elecciones vascas de 2020, y EH Bildu ha obtenido seis asientos y 92.155 sufragios más. Estos resultados permitirán a la formación jeltzale reeditar la actual fórmula de gobierno con un PSE-EE al alza, --que ha obtenido 12 escaños, dos más que en 2020, y 27.412 nuevas papeletas--, lo que les permite sumar 39, uno más que la mayoría absoluta en la Cámara vasca. En esta última contienda, el PP gana un parlamentario y obtiene siete, Sumar entra por primera vez en el Parlamento vasco, con un asiento por Álava, y Vox mantiene a su única representante. Elkarrekin Podemos dejará de tener presencia en el Parlamento Vasco, al no obtener el respaldo suficiente. El 'divorcio político' con Sumar ha pasado factura a este espacio que llegó a ser primera fuerza en Euskadi en las elecciones generales de 2016 y que en los comicios autonómicos de 2020, bajo la denominación Elkarrekin Podemos-IU, obtuvo seis parlamentarios. En estos comicios, el PNV ha mantenido su hegemonía en su feudo principal, Bizkaia, con 11 parlamentarios, uno menos, pero con 21.753 votos más, mientras que EH Bildu le ha arrebatado la primera posición en Gipuzkoa y en Álava, con 11 y 8 parlamentarios, respectivamente. REEDICIÓN Los resultados de esta noche parecen respaldar la reedición de la fórmula de Gobierno que sustentan jeltzales y socialistas, y que funciona también en las principales instituciones vascas, Diputaciones y Ayuntamientos de las tres capitales. Aunque los números para la mayoría absoluta dan con la suma de PNV y EH Bildu (54) y la de EH Bildu más PSE (39), el candidato socialista ya descartó en campaña posibles pactos con la coalición que lidera Arnaldo Otegi, y el del PNV lo consideró "muy difícil". No obstante, y pese a las reiteradas aclaraciones del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, de que no pactará con la formación de Otegi, los resultados electorales le sitúan como la 'llave' y en una posición de fuerza ante la formación del futuro Gobierno de Euskadi. El aspirante de la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reiterado en campaña su llamamiento a conformar ejecutivos "con propósito" y de cooperación, como los que, a su juicio, se configuraron en Pamplona y en Navarra. La abstención en la Comunidad Autónoma Vasca se ha cifrado este 21 de abril en un 37,48%, frente al 49,22% de hace cuatro años, atribuida en aquella ocasión a la pandemia. TERRITORIOS Si se analizan los territorios históricos, el PNV ha ganado las elecciones en Bizkaia con 11 parlamentarios, uno menos que los comicios de 2020, y el 39,5% de los votos, mientras que EH Bildu ha logrado ocho escaños, dos más que hace cuatro años, al obtener el 28,6% de los sufragios. El PSE suma un parlamentario más y logra cuatro, con el 14% de porcentaje de voto, mientras que el PP mantiene sus dos escaños (9,1%). Elkarrekin Podemos pierde sus dos parlamentarios y el resto de formaciones no consigue representación. En Álava, el vencedor ha sido EH Bildu, con ocho parlamentarios, dos más que en 2020, y un 29,44% del voto, seguido del PNV que ha dejado de ser la fuerza más votada en este territorio con siete parlamentarios, dos menos que hace cuatro años y un 26,99% del sufragio. Mientras, el PSE-EE se mantiene como tercera fuerza con cuatro escaños, los mismos que obtuvo los anteriores comicios, y el 16,34% de las papeletas. PP se queda en cuarta posición, con cuatro asientos, uno más que los que obtuvo en 2020, cuando se presentó en coalición con Cs (y el 16,02% del voto), y Vox mantiene el escaño con el que irrumpió en la última legislatura de la Cámara vasca con un respaldo del 3,71%. Sumar, que se presenta por primera vez a las elecciones autonómicas vascas, obtiene un parlamentario por Álava, con un 3,69% de las papeletas, mientras que Elkarrekin Podemos no ha logrado representación. En Gipuzkoa, EH Bildu también ha sido el ganador de las elecciones, con 11 parlamentarios, dos más que en los comicios de 2020, y el 40,2% de los votos, mientras que PNV ha logrado nueve escaños, dos menos que hace cuatro años, al obtener el 31,7% de los sufragios. El PSE suma un parlamentario más y logra cuatro, con el 13,5% de porcentaje de voto, mientras que el PP mantiene su único escaño (6,4%). Elkarrekin Podemos pierde sus dos parlamentarios y el resto de formaciones no consigue representación.