PNV logra mantener su hegemonía en Bizkaia, su principal feudo, aunque pierde representación

El PNV mantiene su hegemonía en Bizkaia, su principal feudo, donde ha vuelto a ser el partido más votado, con 21.753 papeletas más, aunque ha perdido representación y baja de doce a once parlamentarios, mientras EH Bildu se consolida como segunda fuerza y consigue ocho escaños, dos más que hace cuatro años. Por su parte, los socialistas han aumentado su presencia con cuatro escaños, uno más que en 2020 y el PP mantiene sus dos parlamentarios por Bizkaia. Ninguna otra fuerza logra representación por este Territorio, ya que Elkarrekin Podemos, claramente penalizado por la división con Sumar, ha perdido los dos parlamentarios que logró hace cuatro años cuando se presentó junto con Ezker Anitza-IU y tampoco la formación impulsada por Yolanda Díaz ha conseguido ningún escaño. Con una abstención del 36,59%, 13 puntos por debajo que hace cuatro años, las urnas han vuelto a dar, por tanto, ganador a los jeltzales en este Territorio, tras alcanzar el 39,5% de los votos (222.092) frente al 42,75% de hace cuatro años mientras que EH Bildu obtiene el 28,6% de los sufragios (160.782), casi cinco puntos más que en los comicios de 2020 (23,93%). En esta cita electoral han sido 61.360 los votos que han separado al PNV de EH Bildu, una diferencia que se ha visto reducida, ya que hace cuatro años eran 87.720 los votos que separaban a la coalición soberanista de los jeltzales. En estos comicios el PNV ha conseguido 21.753 votos más en Bizkaia que hace cuatro años y EH Bildu ha aumentado en 48.163 los sufragios que logró en 2020. Los jeltzales siempre han ganado en Bizkaia en las elecciones autonómicas vascas y, en las tres últimas citas electorales, además de en 1980, EH Bildu se ha situado como segunda fuerza, al igual que ha ocurrido esta noche. Bizkaia, además, es el territorio en el que más conocido era el candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, donde ha sido desde 2011 diputado foral. En este feudo tradicional del PNV, los jeltzales siempre han gobernado, ya que ha sido el partido que siempre ha ganado las elecciones forales. También fue así en los pasados comicios de mayo de 2023, aunque perdió 51.197 votos, logrando 204.557 (39,16%), lo que le otorgó 23 junteros, dos menos que en las elecciones forales de 2019. EH Bildu, con 15 junteros, se situó como segunda fuerza con 132.955 votos (25,45%). Estos resultados auparon a Elixabete Etxanobe como nueva diputada general de Bizkaia y nuevamente se ha repetido el acuerdo de coalición con el PSE-EE que les ha otorgado mayoría absoluta. RESTO DE FORMACIONES Por su parte, el PSE-EE ha obtenido esta noche cuatro representantes en Bizkaia, uno más que hace cuatro años, tras aumentar su respaldo, de un 13,6% de los votos a un 14,05%. Los socialistas han logrado 14.989 votos más que hace cuatro años, al hacerse este domingo en Bizkaia con 78.990 papeletas frente a las 64.001 de la última cita electoral. El PP ha logrado conservar sus dos escaños por Bizkaia, con un respaldo en las urnas mucho más amplio que hace cuatro años, ya que han pasado de 32.248 votos (6,85%) a 51.129 (9,1%), 18.881 más. El resto de partidos no ha logrado representación y el espacio de la izquierda confederal se ha quedado en Bizkaia sin ningún parlamentario. Elkarrekin Podemos se presentaba en esta ocasión junto con Alianza Verde y ha perdido los dos escaños logrados por este espacio. La división que se ha producido en este ámbito les ha pasado factura y ni Elkarrekin Podemos ni Sumar, que no llegaron a un acuerdo para presentarse en coalición, han logrado parlamentarios. En el caso de Elkarrekin Podemos, se ha quedado con el 2,25% de los votos (12.651) frente al 8,6% de hace cuatro años (40.453). Sumar, que era la primera vez que se presentaba a unas elecciones autonómicas, ha recabado más apoyos, un total de 19.010 (3,38%). Por su parte, Vox no logra escaños y se queda con el 1,89% de los votos (10.651).