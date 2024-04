Parlon (PSC) acusa a Junqueras de "jugar a enredar" con el 'caso Koldo' para desprestigiar a Illa

La portavoz del PSC, Núria Parlon, ha acusado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de querer desprestigiar al candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, con el 'caso Koldo': "Es jugar a enredar para desprestigiar a un candidato al que nos parece que le tienen un poco de miedo". En rueda de prensa en la sede del PSC este lunes, Parlon ha replicado que "él sabrá qué líneas rojas pone" sobre Illa acusándolo de cuestiones no probadas, en sus palabras, después de que Junqueras haya defendido una línea roja contra la corrupción tras ser preguntado por un posible pacto postelectoral con el PSC si se demuestra una hipotética implicación del candidato socialista a las catalanas en el 'caso Koldo'. "No se nos olvide que el señor Illa no va ante un juez, ni comparece por estar investigado, sino que lo hace en el Congreso y después lo hará en el Senado para dejar bien clara su gestión", ha señalado Parlon. Así, la portavoz ha criticado que con las presuntas acusaciones a Illa parece que "no quieran contrastar propuestas" en campaña electoral y ha asegurado que el PSC no pone líneas rojas porque es, ha dicho, un partido de consenso. "Desde un inicio Salvador Illa ha dicho que la única línea roja que él tenía era con aquellos que fomentan el odio y aquellos que están a favor de planteamientos que están en contra de la defensa de los derechos humanos", ha zanjado. PROGRAMA ELECTORAL La Comisión Ejecutiva del PSC ha aprobado este lunes el programa electoral para el 12M, que Parlon ha defendido que es "para gobernar" y dejar atrás una década perdida. El documento consta de 7 ejes principales: Generación de prosperidad/crecimiento económico; Transición ecológica justa; Cohesión territorial y atención al mundo rural; Igualdad de oportunidades; La Cataluña feminista; Cohesión social y lucha contra las desigualdades, y Buen gobierno. Parlon ha señalado que durante los primeros 100 días de Govern, si Illa es presidente de la Generalitat, ya tienen "muchísimas propuestas" que quieren poner en marcha en diferentes ámbitos. Algunas de estas propuestas son un pacto por la financiación, y ha asegurado: "De hecho, muchos de nuestros compañeros ya están trabajando en la línea de poder relanzar este pacto para la financiación porque evidentemente tenemos una propuesta muy ambiciosa de servicios públicos". "Un pacto de financiación que sea justo, que no ponga en riesgo la cooperación territorial, pero que permita a Cataluña disfrutar de los recursos", ha apuntado. Otras de las iniciativas que ha anunciado la portavoz que quiere impulsar el PSC son un "Plan Renove para mejorar las viviendas que tienen más de 50 años", y destinar el 7% del PIB al ámbito de la sanidad.