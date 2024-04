Nebulossa calienta motores en su despedida para llevar la fiebre de ‘Zorra’ a Malmö

Silvia García Herráez

Madrid, 22 abr (EFE).- Nebulossa calienta motores este lunes en su despedida en España previamente de llevar su fiebre por su canción ‘Zorra’ hacia la final de Eurovisión 2024 como representante de España con un acto de despedida organizado en el centro de Madrid por RTVE, abierto a los seguidores del festival tanto presencial como online.

A pesar de que esta 68º edición del festival que se celebrará en Malmö (Suecia) coincide con el 50ª aniversario de la victoria de Abba en el certamen con ‘Waterloo’, hito que no hace más que incrementar la emoción, el dúo formado por Mery Bas y Mark Dancausa confesaba a los medios que están “muy felices” y “con mucha ilusión” porque todo avanza según lo esperado.

Desde su triunfo en el Benidorm Fest, Nebulossa no han parado en ningún momento. Tras una exitosa gira latinoamericana a la que siguió la temporada de fiestas eurovisivas por toda Europa, los abanderados en el Festival de Eurovisión 2024 destacan las buenas sensaciones que han recibido del público: “Es algo muy grande lo que nos está pasando. La canción se entiende perfectamente y el mensaje ha llegado a la gente porque se siente identificada y les ha servido de apoyo. Nos sentimos ya ganadores”, incidía Mery.

“Para nosotros el puesto ya no es determinante. Fuimos a Bernidorm con la pretensión de divertirnos no esperábamos que ganásemos. Y ahora que estamos aquí, nuestro objetivo era que la gente entendiera nuestra canción, ‘Zorra’ es un mensaje de esperanza. No pasa nada si quedamos últimos, en ese caso haremos el ‘Cero points tour’. Ojalá quedar bien, pero solo por la gente que nos da cada día ánimos”, apostillaba Mark.

Y es que la letra de la canción, desde el momento de su victoria, la cual estuvo muy reñida hasta el final con el canario st. Pedro, quien consiguió 139 votos frente a los 156 del dueto valenciano, causó debate en todo tipo de ambientes.

“Eso es lo que queríamos en verdad, y es el mensaje que vamos a llevar a Europa tal cual (…). Entre los comentarios que más gracia me han hecho de todos con los que he tenido que lidiar ha sido el de ‘Barbie de geriátrico’, y la verdad que no me importa me causó hasta risa”, apuntaba la cantante que también ha tenido que lidiar con comentarios de la talla como que ‘canta mal’ o ‘¿por qué nos representa una mujer que no sabe cantar?’.

Sin embargo, ha dicho que se agarraba, por ejemplo, a que “a Madonna también le decían que cantaba mal” para sobrellevarlo (reía).

Sin dar grandes pistas sobre una de las mayores incógnitas, el dúo ha confirmado que no alternará la propuesta que defendió en el Benidorm Fest, aunque han reconocido que hubo debate al respecto y finalmente se decantó por mantener el número original “porque es lo que ha funcionado”.

Tampoco han desvelado cómo será el traje que van a llevar, tan solo han dicho sentirse “muy orgullosos” de que un diseñador como Michael Costello, quien en el pasado ha vestido a estrellas de la música como Beyoncé, Lady Gaga y Jennifer López, entre otros, les vaya a confeccionar sus trajes. “A partir de ahora somos unas estrellas más”, declaraba entre risas Mark.

Muchos de sus compañeros y rivales en esa preselección nacional para el festival han querido estar con ella: Angy Fernández, Almácor, st. Pedro, Sofía Coll o el grupo que se presentó en la primera edición de Benidorm Fest Varry Brava.

En el acto han estado asimismo Julia Varela y Tony Aguilar, que repetirán otro año más como comentaristas oficiales de RTVE tanto en las semifinales de los días 7 y 9 de mayo como en la final del 11 de mayo. EFE

