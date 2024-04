Mazón sobre declaraciones de la conselllera de Vox: "Yo ya he dicho que fue una dictadura, no tengo problema en decirlo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este lunes, sobre la declaraciones que realizó la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (VOX), en una entrevista, en la que calificó a Franco como "personaje histórico", por lo que la oposición ha pedido su dimisión, que él ya ha dicho que fue "una dictadura" y que no tiene ningún problema en decirlo. Así se ha pronunciado Mazón ante los medios al ser preguntado al respecto durante la visita que ha realizado a Vila-real (Castellón), donde ha mantenido una reunión con el alcalde de dicha localidad, José Benlloch. "Yo tengo que decir que soy el presidente de la Generalitat Valenciana. Soy el presidente de todo el gobierno de la Generalitat Valenciana y yo ya he dicho que eso fue una dictadura, pero no es necesario que yo lo diga, no tengo ningún problema en decirlo, lo fue", ha señalado Mazón. Al respecto, el jefe del Consell ha subrayado que "el presidente de la Generalitat Valenciana ha dicho lo que tenía que decir y no tiene ningún inconveniente en reiterarlo". "Es que la Generalitat Valenciana, el Pleno del Consel, el presidente de la Generalitat ratifica lo que dijo el otro día en les Corts y lo que digo cada dos por tres. Yo le llamo a las dictaduras dictaduras, a todas. Yo le llamo al terrorismo, terrorismo, a todos. No sé si otros partidos pueden llamarle terrorismo a todos, así que convendría que nos lo aclarasen también", ha añadido. Preguntado por otras declaraciones de la consellera en esta misma entrevista sobre el cambio climático o la violencia de género, en la que asegura que no habla de conceptos, sino de realidades, Mazón ha subrayado que "convendría que el Gobierno de España nos aclarase por qué ha dejado de hablar de violencia de género en la Secretaría de Estado, porque antes se llamaba Secretaría de Estado de Violencia de Género y ahora se llama Secretaría de Estado de Violencia contra la Mujer". "Yo le agradecería al Gobierno de España que nos aclarase por qué ha dejado de hablar de violencia de género cuando acusa a los demás de hablar o no hablar de violencia de género. A partir de ahí, de lo que se trata es de reforzar la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, contra la violencia contra la mujer, yo no tengo ningún problema en la terminología", ha apuntado el presidente. Mazón ha afirmado que "lo importante, más allá de las luchas terminológicas o luchas de pancartas, que vemos muchas veces, es cómo se lucha contra la violencia". "Desde luego con leyes como la del 'sí es sí' o suprimiendo juzgados comarcales, que es lo que hizo el Partido Socialista, Sumar y Podemos en la pasada legislatura, así no se lucha contra la violencia".