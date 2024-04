Laura Peña anuncia una retirada indefinida: "Hay algo dentro de mí que no está bien"

Girona, 22 abr (EFE).- La base Laura Peña anunció este lunes a través de un comunicado publicado por el Spar Girona, su club, que deja las pistas por un tiempo indefinido, porque desde hace unos años no disfruta del deporte que le apasiona.

"Hace unos años que hay alguna cosa dentro de mí que no está bien, que no funciona", indicó la jugadora catalana, de 25 años, que argumentó que por ese motivo ha decidido dejar su actividad profesional por un período de tiempo que todavía no puede concretar.

También se mostró agradecida con el club, el cuerpo técnico y el equipo por el "apoyo" que está recibiendo y afirmó que es una afortunada por estar tan bien rodeada.

En el mismo comunicado el Spar Girona mostró "su total apoyo, respeto y admiración" para la jugadora, fichada del Cadí La Seu el año pasado, y pide que se respete "la privacidad de la jugadora".

Peña ya no participó en la victoria del sábado ante el Spar Gran Canaria, en la última jornada de la liga regular, y no disputará el play-off por el título, que arranca esta semana. EFE

