Las comisiones sobre las mascarillas arrancan hoy interrogando a Koldo en el Senado e Illa en el Congreso

Las comisiones de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia arrancan este lunes su fase de comparecencias recibiendo en el Senado a Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos en Fomento, que da nombre a la trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos, y en el Congreso al exministro de Sanidad y actual candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa. Después de varios intentos infructuosos, la Cámara Alta localizó a García Izaguirre el pasado jueves y le ha citado para las once de la mañana del lunes. Como todos los comparecientes, el exasesor de Ábalos está obligado a presentarse ante la comisión, pero no tiene obligación de responder a los grupos parlamentarios al estar investigado por la Audiencia Nacional. Así, lo previsible es que se acoja a su derecho de guardar silencio para preservar su estrategia de defensa y no comprometer sus declaraciones judiciales. Aunque lo haga, los portavoces de los distintos grupos podrán plantearle las preguntas que estimen oportunas durante el tiempo que se les ha asignado. INTERROGATORIOS MÁS ÁGILES EN EL CONGRESO Tanto en el Senado como en el Congreso, los comparecientes que lo deseen podrán hacer una intervención inicial de diez minutos antes de que les interroguen, pero los interrogatorios serán más largos en la Cámara Alta y más ágiles en la Baja. En concreto, en el Senado los grupos contarán con 30 minutos cada uno para plantear sus preguntas si hay un único compareciente o con veinte si hay programada más de una comparecencia en la misma sesión. En el Congreso, el tiempo de cada interrogatorio se ha fijado en todos los casos en 15 minutos. Mientras Koldo García comparece en el Senado, en el Congreso lo hará la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que hace dos semanas ya acudió a la Cámara para exponer el resultado de las siete fiscalizaciones que ha realizado este órgano sobre los contratos de emergencia para la compra de material anticovid suscritos en 2020 por distintos ministerios, algunas comunidades, empresas públicas y organismos autónomos. El fiscalizador detectó empresas que coparon contratos, retrasos en la ejecución de algunos de ellos y algunos defectos en la motivación de la urgencia de los mismos, asuntos por los que los distintos grupos podrán preguntar a su máxima responsable. El tribunal realizó fiscalizaciones específicas sobre los ministerios de Fomento, donde trabajaba Koldo, y de Sanidad, que firmó la mayoría de ellos. La comisión del Congreso recibirá a las cuatro de la tarde a Illa, quien tiene cita en el Senado dos días después. Su ministerio cerró el grueso de los contratos adjudicados analizados por el Tribunal de Cuentas, por valor de 513 millones de euros. FRANCOS Y SU RELACIÓN CON LA TRAMA El fiscalizador denunció diversas incidencias, como resoluciones retrasos en la ejecución que motivaron la ampliación de los plazos y demoras en el cumplimiento de los nuevos, así como requerimientos de reposición de diverso material defectuoso o de reintegro de su importe. En algunos supuestos en que el material no cumplía los requisitos, no se exigió la reposición del material. La comparecencia de Illa en el Congreso se solapara con la que protagonizará en el Senado quien fue su jefe de Gabinete en el ministerio, Víctor Francos, al que el PP preguntará sobre sus contactos con los cabecillas del 'caso Koldo' y si ese fue el motivo de su relevo primero en el ministerio y después como presidente del Consejo Superior de Deportes (CDS). Los 'populares' están interesados en saber si, desde Sanidad, Víctor Francos participó en la compra de mascarillas, respiradores, geles hidroalcoholicos, guantes de nitrilo, monos desechables o hisopos. Y también si medió en la compra de material sanitario por parte de alguna otra administración gestionada por un dirigente del Partido Socialista, como el gobierno canario que presidía el actual ministro Ángel Víctor Torres. Y EL JUEVES DOS EX ALTOS CARGOS DE ILLA Entre su salida de Sanidad y su llegada al CSD, Francos, que es miembro del PSC, estuvo en el Gobierno a las órdenes de Miquel Iceta en dos ministerios, primero como secretario de Estado de Política Territorial y después como secretario general del Cultura. Fue él quien le nombró secretario de Estado de Deporte en junio de 2023. En el Senado se retomarán las comparecencias el jueves con dos ex altos cargos de Sanidad en la etapa de Illa. Se trata de Patricia Lacruz, que fue directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia y de Alfonso Jiménez, a la sazón director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).