La Junta andaluza exige al Gobierno información sobre la negociación en torno a Gibraltar

Algeciras (Cádiz), 22 abr (EFE).- El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha exigido este lunes al Gobierno español que proporcione a la comunidad autónoma información acerca de los detalles de la negociación en torno a Gibraltar con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En declaraciones a los medios tras una visita al puerto de Algeciras (Cádiz), Sanz ha lamentado que el Gobierno andaluz lleva "un año y medio sin recibir ninguna información" sobre las negociaciones, algo que asegura que no sucedía "con el anterior ministerio y el anterior secretario de Estado". "Esto no ha sucedido nunca", ha protestado.

De hecho, según ha apostillado el consejero, "nos hemos reunido ya tres veces con el embajador de Reino Unido, y tenemos más información suya que del Gobierno español". "¿A alguien se le ocurre que esto pueda ser normal", ha manifestado.

Sobre la forma de las negociaciones, Sanz considera que "no se están haciendo bien las cosas", ya que "hasta ahora las reuniones eran con dos estados soberanos", por lo que ha dicho no entender la presencia de Gibraltar, con la ausencia de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, de la Mancomunidad y de la Junta de Andalucía.

"Queremos que haya acuerdo, pero no cualquier acuerdo", ha indicado, expresando su "preocupación por la falta de transparencia y el oscurantismo" del Gobierno.

Sobre el contenido de las negociaciones, ha indicado que la Junta no pueda admitir un acuerdo que excluya los intereses del puerto de Algeciras, ante posibles situaciones como "un dumping en tasas u otros riesgos", ni tampoco un acuerdo que no beneficie los intereses de los trabajadores españoles en Gibraltar; o que no proteja los intereses medioambientales de España, ante situaciones como la depuración de las aguas o los rellenos de Gibraltar; o que no contemple un uso compartido del aeropuerto que garantice la presencia de la Policía Nacional en la frontera española; o que no regule la actividad del contrabando de tabaco.

Preguntado por la huelga de Acerinox, que afronta ya su día 78, y en la antesala de una nueva negociación, ha defendido que "la Junta de Andalucía ha liderado e impulsado el proceso de la mediación", con una "implicación constante y diaria", asegurando que el Gobierno andaluz va a "redoblar y reforzar todas estas estrategias en los próximos días". EFE

1011240

adw/vg/bal