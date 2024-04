La comisión de mascarillas del Congreso ratifica su lista de comparecientes ante al PP y prepara su respuesta al fiscal

La Mesa de la comisión del Congreso que investiga los contratos públicos de emergencia en pandemia ha ratificado este lunes su lista de comparecientes y de solicitud de documentación al rechazar la pretensión del PP de anularlas y prepara su respuesta al escrito del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que pide no citar al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante este órgano. Según ha informado el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, el PSOE y Sumar han hecho valer su mayoría en la Mesa de este órgano para destimar el escrito presentado por los 'populares' que buscaba anular los acuerdos adoptados la semana pasada. En concreto, ponía en duda la legalidad del listado de 134 comparecientes y de las 369 solicitudes de información que aprobó la comisión con los votos del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios. Los 'populares' querían que los servicios jurídicos del Congreso se pronunciaran al respecto y que esos acuerdos se revocaran. NO HAY CAUSA DE NULIDAD Soler ha explicado que, a juicio de la mayoría de la mesa "no hay causa de nulidad", por lo que se han ratificado tanto las comparecencias acordadas como la documentación solicitada, cuya remisión queda en manos de los órganos a los que se reclama. En la lista de comparecientes ratificada figura el nombre de tres miembros de Ministerio Fiscal, el ya citado fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Codruta Kovesi, cuya presencia se aprobó a instancias de EH Bildu, mientras que Junts reclamó la presencia del responsable de la Fiscalía Europea que investiga el 'caso Koldo', Ignacio Lucas. García Ortiz sostiene que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está "directamente involucrada" en los procedimientos que se investigan y que su comparecencia "podría constituir un inconveniente" para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada. HAY PRECEDENTES DE COMPARECENCIAS DE FISCALES El presidente de la comisión ha anunciado que este lunes, al finalizar la comparecencia del exministro de Sanidad Salvador Illa, la comisión se reunirá a puerta cerrada para pronunciarse sobre el escrito remitido por el fiscal general pidiendo que no se cite a Luzón, una postura que ha sido respaldada por el Gobierno. "Se valorará el escrito sobre la falta de idoneidad de esa citación y, en función de la valoración de los grupos es posible que se someta a votación excluir o no a estos fiscales", ha indicado Soler. Eso sí, el presidente de la comisión ha dejado claro que lo aprobado es "jurídicamente correcto" y que hay "ningún obstáculo legal" alguno para llamar a comparecer a un fiscal ante una comisión de investigación y que, de hecho, hay precedentes en la Cámara.