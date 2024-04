Junqueras (ERC) defiende la "línea roja" contra la corrupción ante el 'caso Koldo'

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este lunes la "línea roja" contra la corrupción, tras ser preguntado por un posible pacto postelectoral con el PSC si se demuestra una hipotética implicación del candidato socialista a las catalanas, Salvador Illa, en el 'caso Koldo'. "Es evidente que la corrupción siempre es una línea roja", ha declarado Junqueras en rueda de prensa, en relación a la posible implicación de Illa en la investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, cuando era ministro de Sanidad. Las comisiones de investigación arrancan este lunes su fase de comparecencias recibiendo en el Congreso a Illa y en el Senado a Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos en Fomento, que da nombre a la trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos. Junqueras ha admitido que no es demasiado partidario de poner líneas rojas pero ha asegurado que en los 93 años de historia de los republicanos no han tenido ningún caso de corrupción: "Imagínese cómo de roja debe ser la línea que nos separa a nosotros de los corruptos". El dirigente republicano ha remarcado que la corrupción le provoca "verdadera angustia" y, textualmente, le incomoda profundamente. JUNTS Tras ser preguntado por un eventual pacto con Junts tras las elecciones, Junqueras ha llamado a tener un Govern "lo más sólido posible", algo que cree que no puede pasar por abandonar los gobiernos en medio de las dificultades. A su juicio, "la responsabilidad se demuestra ejerciéndola" y ha aludido a la falta de apoyo de Junts para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2024, que fueron rechazados, lo que provocó el adelanto electoral. YASMINA SÁNCHEZ Junqueras ha presentado a la número 18 de la lista de los republicanos por Barcelona, Yasmina Sánchez Oussedik, de Comunistes de Catalunya. "La lucha antifascista es una lucha clave actualmente y la compartimos y la batallaremos conjuntamente en el Parlament de Cataluña", ha reivindicado Sánchez.