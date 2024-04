Illa asegura que sólo habló una vez con Koldo y le remitió a los técnicos, pero dice que no contrató con su empresa

El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, dice que en aquellos meses sólo habló una vez con el exasesor socialista Koldo García y que lo hizo para remitirle a los técnicos del ministerio de Sanidad, aunque ha remarcado que su ministerio no contrató con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama del 'caso Koldo'. Así lo ha expresado este lunes durante su comparecencia en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia al ser preguntado por el portavoz del PP, Elías Bendodo. Bendodo se ha dirigido a Illa para cuestionarle, entre otras cosas, si tuvo relación directa con los investigados por el conocido como 'Caso Koldo', ante lo que el exministro ha asegurado que no tuvo relación directa. "Vi al señor Koldo García solo una vez, le indiqué cuál era el procedimiento y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado del equipo fue que no contrató nada, esto es el único contacto que yo he tenido con este señor", ha asegurado. Más adelante sí ha reconocido que la empresa de Koldo estaba en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Ferrovial, que sí participó en el acuerdo marco de compras que auspició el Gobierno.