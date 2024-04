Feijóo dice que "ha ganado el blanqueamiento" de Bildu y pide al PSOE desistir de "alimentar" al independentismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la "principal novedad" de las elecciones vascas de este domingo es que "ha ganado el blanqueamiento" de Bildu y ha pedido al PSOE "desistir" de su estrategia de "alimentar" al independentismo. Así se ha pronunciado después de que en las elecciones autonómicas el PNV haya ganado por la mínima, con cerca de 29.000 votos, a EH Bildu, con la que, sin embargo, ha empatado a 27 escaños en una encarnizada contienda entre ambas formaciones por la hegemonía en Euskadi. Al término de la jornada, los jeltzales han perdido cuatro parlamentarios respecto a las elecciones vascas de 2020 y EH Bildu ha ganado seis. Feijóo, que ha felicitado al PNV y a su candidato, Imanol Pradales por su resultado, ha subrayado que "nadie puede obviar que la principal novedad de estos comicios es que ha ganado el blanqueamiento de Bildu perpetrado por el PSOE", algo que, a su juicio, "ningún demócrata puede celebrar". En este sentido, ha resaltado que cuando Pedro Sánchez "llegó a la política nacional Bildu tenía 18 escaños y hoy obtiene 27 escaños". "Los socialistas deben desistir en la estrategia de alimentar el independentismo o pronto nos arrepentiremos", ha manifestado, en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press. A renglón seguido, ha puesto en valor los resultados cosechados por el PP vasco, que ha logrado 7 escaños, uno más que los 6 que obtuvo en 2020 la coalición PP+Cs. "Subir un 60% los votos tiene un enorme mérito que cabe reconocer a Javier de Andrés y a todo el PP vasco", ha dicho, para añadir que eso es "la primera piedra para que el proyecto" del PP "siga creciendo en Euskadi". GAMARRA TAMBIÉN FELICITA AL PNV POR SU VICTORIA También se ha pronunciado esta noche la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha dicho que el PP vasco ha cumplido su objetivo de crecer, si bien ha reconocido que son "exigentes" y quieren "más", dado que buscan ser "protagonistas" de la política vasca. En una comparecencia en la sede del PP, Gamarra ha felicitado al PNV por su victoria en las elecciones --queda empatado con Bildu en 27 escaños auque la formación de Andoni Ortuzar gana en votos-- y ha recalcado que "la principal noticia" de la noche, aunque "no es buena" para la sociedad española. "No hay que olvidar que esto es gracias, en buena parte, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Más de cinco años blanqueando a un partido que no condena la violencia de ETA en Euskadi", ha indicado la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo. Gamarra ha dicho que el PP ha cumplido el "objetivo" de crecer en las elecciones, ya que ha logrado 7 escaños y más de 96.000 votos, frente a los 6 diputados que logró en 2020 la coalición PP+Cs (60.650 votos). "Nos pusimos como objetivo crecer en porcentaje en las tres provincias y crecer en escaños, y lo hemos conseguido. Hemos subido en más de 2,45 porcentuales respecto a las últimas elecciones", ha aseverado. "OBJETIVO CUMPLIDO" Aunque el objetivo de crecer está "cumplido", ha añadido que n el PP son "exigentes" y quieren "más". "Queremos ser protagonistas de la política vasca, queremos seguir manteniendo la tendencia al alza que se ha experimentado en estas elecciones y queremos lograrlo a corto y a medio plazo", ha apostillado. Gamarra ha destacad que la coalición de gobierno de PSOE y Sumar que preside Sánchez ha retrocedido, ya que sumó 16 escaños en las vacas de 2020 y ahora son 13. "El Gobierno de Pedro Sánchez, que es un Gobierno de coalición, está en claro retroceso también en el País Vasco", ha dicho. Ante la subida del PSE, en dos escaños y más de 26.000 votos, la 'número dos' del PP lo ha achacado "sin duda alguna" al "miedo" a que Bildu ganara las elecciones. A su entender, eso es lo que "ha podido movilizar ese votante en última instancia". Después de que Vox haya logrado mantener su único escaño en Álava, Gamarra ha indicado que la formación de Santiago Abacal ha "mantenido su posición" pero al PP lo que le afecta es lo que ha conseguido su partido en las urnas, que "ha sido crecer en casi un 60% los votos" con respecto a las últimas elecciones. "Creo que eso demuestra que el voto del centro derecha se está uniendo y que se une fundamentalmente en torno al Partido Popular", ha subrayado. FEIJÓO REÚN ESTE LUNES AL COMITÉ DE DIRECCIÓN Fuentes de la dirección nacional del PP han destacado que desde que Feijóo llegó a la dirección del PP hace dos años ha crecido en todas las elecciones. Además, han destacado que el PSOE resiste en aquellas plazas donde tiene acuerdos de gobierno y les concede "todo" a sus socios. Además, el PP consideran que el PNV que dirige Andoni Ortuzar se tendrá que replantear en algún momento su relación con el PSOE porque ha perdido cuatro escaños en las vascas y Bildu "le está comiendo la tostada", según las mismas fuentes. El líder del PP --que ha seguido el recuento en Génova con su equipo-- ha convocado este lunes al comité de dirección para realizar un análisis más pormenorizado de los datos de las elecciones vascas.