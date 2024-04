Europa ya ha descontado de fondos Feder los 3,7 millones del contrato del caso Koldo con Baleares

La Unión Europea ya ha descontado a Baleares los 3,7 millones de euros del contrato del caso Koldo con el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), una circunstancia que ya ha hecho valer la Comunidad ante la Audiencia Nacional para que le permita personarse como perjudicada. En un auto fechado este lunes, el instructor, el juez Ismael Moreno ha dado traslado al fiscal de nuevos escritos presentados por el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) el pasado viernes, a los que ha tenido acceso Europa Press. La Abogacía de la Comunidad acompañó su petición de la descertificación de fondos instada por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y un informe reciente del Ministerio de Hacienda al respecto constatando el descuento de los recursos. Cabe recordar que el juez rechazó inicialmente la petición del Govern balear de personarse como parte perjudicada porque el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, se había pagado con fondos europeos. Por ello, el instructor consideró que no había perjuicio acreditado para la Comunidad Autónoma. En el nuevo escrito, la Abogacía de la Comunidad ha reiterado sus argumentos recordando que solicitó la retirada preventiva del importe "por los indicios de fraude que se investigan en los presentes autos". Como novedad, comunica al juez que ya se ha "notificado la recepción y aceptación del reintegro por el organismo competente", con un informe en el que se constata "la materialización de dicho reintegro". El informe, de la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, constata que el gasto negativo comunicado por Baleares ha sido compensado con otros gastos positivos que tenían pendiente recibir la ayuda Feder correspondiente. "Como puede verse, la Unión Europea ya ha descontado el ingente montante abonado por mi representada para sufragar el coste de las mascarillas contratadas a la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L.", incide la Abogacía de la Comunidad. Por ello, el Govern considera acreditado que "el único perjudicado" es el IbSalut, y no la UE, "que ya ha recuperado el montante" ingresado a Baleares de los fondos Feder. Con estos argumentos, Baleares vuelve a solicitar personarse como acusación particular y que se le dé traslado de toda la causa. La Fiscalía deberá ahora emitir su informe al respecto.