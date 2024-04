ERC asegura que no hará president a Illa y ve a Junts dispuesto a pactar con el PSC

Barcelona, 22 abr (EFE).- El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, cree que Junts es la única formación independentista dispuesta a hablar con el PSC para gobernar juntos tras las elecciones catalanas del 12-M y ha garantizado en cambio que ERC no hará presidente al aspirante socialista, Salvador Illa.

Así lo ha asegurado Elena en una entrevista al programa "Cafè d'Idees" de RTVE, en la que ha recriminado a Junts su "negativa permanente" a descartar los votos de Aliança Catalana, un partido que ha calificado de extrema derecha y para el que ha pedido que se aplique el "mismo cordón sanitario" que a VOX.

Según Elena, la única formación del ámbito independentista que "ha dicho que está dispuesta a hablar con el PSC para gobernar juntos es Junts", a través de su concejal en Barcelona Xavier Trias.

El conseller no se ha mojado sobre qué hará ERC si el expresidente Carles Puigdemont, de Junts, gana las elecciones: "Veremos cuál es su posición y cuál es su planteamiento. Hasta ahora, no han querido tener una excesiva relación con nosotros", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que en la última década ERC ha apoyado a todas las mayorías independentistas, mientra que Junts ha decidido en la última legislatura "ir por libre" y hacer "su guerra al margen del resto de partidos independentistas", llegando a dejar solos a los republicanos en el Govern "por interés electoral".

"Desde el punto de vista de la coherencia estratégica del proceso nacional, es evidente que tenemos que ir a una, siempre lo he defendido, tiene que haber unidad, pero la unidad se tiene que practicar día a día", ha insistido.

En cambio, ha descartado la posibilidad de que ERC vote al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat: "No habrá un acuerdo de estas características, no se producirá. No llegaremos a un acuerdo en este sentido", ha zanjado.

Según Elena, pese a que los votantes del PSC son de izquierdas, las prácticas del partido no lo son.

Asimismo, considera que se han acreditado "dudas" sobre la gestión que hizo Illa respecto a la compra de material de protección contra el coronavirus: "No se hizo bien...como mínimo desde el punto de vista de la gestión es muy cuestionable". EFE.

jf/pll/bal